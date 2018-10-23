"Türkiye 1 milyon düzensiz göçmeni yakaladı"

ATİNA (AA) - Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, 2005-2017 yılları arasında Türkiye'de 1 milyon düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Büyükelçi Çevik, Büyükelçilikte basın mensuplarına göç konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerinde artış yaşandığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çevik, 2015 yılında günlük ortalama 7 bine yükselen göçmen sayısının, bu yıl 80-83 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Çevik, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) mutabakatı ile göçmen sayısında önemli bir düşüş kaydedildiğine dikkati çekerek, "Mevsimsel bir değişiklik olabilir ama sabit bir trend var." değerlendirmesinde bulundu.

Bu geçişleri tamamen durdurmak için göçe sebep olan ana unsurların ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Çevik, "Türkiye hem doğu hem de batı sınırlarından akınları durdurmaya çalışıyor. Türkiye hem varış yeri hem de bir transit ülke. Biz, hem Türkiye'ye girmeye çalışanları hem de çıkmaya çalışanları durdurmaya çalışıyoruz." dedi.