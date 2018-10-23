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"Türkiye 1 milyon düzensiz göçmeni yakaladı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik: "2005-2017 döneminde Türkiye'de 1 milyon düzensiz göçmen yakalandı" - "(Türkiye-AB göçmen mutabakatı) 2016'dan bu yana 309'u Suriyeli olmak üzere 1740 düzensiz göçmen Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi"

ATİNA (AA) - Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, 2005-2017 yılları arasında Türkiye'de 1 milyon düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Büyükelçi Çevik, Büyükelçilikte basın mensuplarına göç konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerinde artış yaşandığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çevik, 2015 yılında günlük ortalama 7 bine yükselen göçmen sayısının, bu yıl 80-83 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Çevik, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) mutabakatı ile göçmen sayısında önemli bir düşüş kaydedildiğine dikkati çekerek, "Mevsimsel bir değişiklik olabilir ama sabit bir trend var." değerlendirmesinde bulundu.

Bu geçişleri tamamen durdurmak için göçe sebep olan ana unsurların ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Çevik, "Türkiye hem doğu hem de batı sınırlarından akınları durdurmaya çalışıyor. Türkiye hem varış yeri hem de bir transit ülke. Biz, hem Türkiye'ye girmeye çalışanları hem de çıkmaya çalışanları durdurmaya çalışıyoruz." dedi.

Çevik, Türkiye'nin bu yılın ilk 8 ayında doğu illerinde yaklaşık 52 bin, batı illerinde ise 77 bin düzensiz göçmeni yakaladığı bilgisini paylaşarak, "2005-2017 döneminde Türkiye'de 1 milyon düzensiz göçmen yakalandı." diye konuştu.

"Amaç düzensiz göçmen geçişlerini tamamen durdurmak olsa da bu, yüzde 100 mümkün değil." diyen Çevik, "2015 ve sonrasında doğu-batı yönündeki akında olabildiğince başarılıyız." ifadelerini kullandı.

- Türkiye-AB mutabakatı

Çevik, Türkiye-AB mutabakatına ilişkin bir soru üzerine ise, "2016'dan bu yana 309'u Suriyeli olmak üzere 1740 düzensiz göçmen Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi." bilgisini paylaştı.

Sayının düşük olduğunu vurgulayan Çevik, "Bunun sebebi buradaki hukuk sistemi. İlticaya başvurulduğu takdirde işlemler çok uzun sürüyor." şeklinde konuştu.

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Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik göç Türkiye AB arasındaki göçmen mutabakatı Yunanistan

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