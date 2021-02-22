HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye 1 yıl burayı konuşmuştu: Tarsus'taki 'Gizemli ev' Google haritalarına işlendi

Türkiye 1 yıl burayı konuşmuştu: Tarsus'taki 'Gizemli ev' Google haritalarına işlendi

22.02.2021 08:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye 1 yıl burayı konuşmuştu: Tarsus'taki 'Gizemli ev' Google haritalarına işlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gözetiminde 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazının yapıldığı evin, Google'ın haritalar hizmetinde 'gizemli ev' olarak işaretlenmesi vatandaşları memnun etti.

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler, malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

82 Evler Mahallesi'nde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.

Evde yapılan çalışmalar gizemini korurken Google'ın 'haritalar' hizmeti, günlerce konuşulan evi 'gizemli ev' olarak işaretledi. Tarsus ilçe merkezinde olan ev, haritada araştırma yapan kişilerin dikkatini çekerken, vatandaşlar evin haritalara işlenmesinden memnun.

342ff9866ade7108bfd936c543eb7ab6

‘DAHA KOLAY BULUYORUZ’

Popüler hale gelen gizemli evi görmek isteyenlerin artık daha kolay bulacağını belirten İlker Soyal, "Burayı merak edip gelenler oluyor. Çoğu insan bulamıyor. Google haritalara işaretlenmesi ile vatandaşlar daha kolay bulacak. Biz de merak ediyorduk. Haritalara girince direk eve getirdi" dedi.

cd21f3c9b8e037a9230d4953b3a48ab6

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklamaDışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklama
Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

ABD, İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti

ABD, İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Prof. Dr. Özlü'den yüz yüze eğitim açıklaması: Vakaların düşük olduğu bölgelerde okullar 'hibrit eğitim'le başlayabilir

Prof. Dr. Özlü açıkladı: Yüz yüze eğitimde 'üniversite' modeli

Bakan Gül'den sert tepki: Özlem Zengin'e saldırıyı kınıyorum

Bakan Gül'den sert tepki: Hukuk gereği neyse yapacaktır

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklama

ABD'deki motor arızası sonrası Japon hava yolu firmaları, Boeing 777'lerin kullanımını durduruyor

ABD'deki motor arızası sonrası Japon hava yolu firmaları, Boeing 777'lerin kullanımını durduruyor

Kısıtlama sonrası İstanbul trafiğinde yoğunluk

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik

'Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti'

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.