Türkiye 10 Büyükelçiyi 'İstenmeyen Adam' İlan Edecek

Türkiye, dört yıldır tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği karara uyularak serbest bırakılmasını talep eden 10 büyükelçiyi ‘‘istenmeyen adam’’ ilan etmeye hazırlanıyor.

Bugün Eskişehir’de toplu açılış törenleri nedeniyle yapılan açık hava toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terbiyesizlik yaptıklarını söylediği bu büyükelçilerin ‘‘persona non grata’’ (istenmeyen adam) ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘‘Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. On büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu nasıl terbiyesizliktir, siz burayı neresi zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası bir kabile devleti değil, anlı şanlı Türkiye. Burada Dışişleri'ne gelip de talimat veremezsiniz. Ben Dışişleri Bakanı’ma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu: "Mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabası"

Erdoğan'ın bu sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan tepki geldi. Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen şahıs, bu sefer de 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!" ifadelerini kullandı.

AİHM 2019 yılı Aralık'ta Kavala’nın hak ihlaline uğradığı yönünde verdiği kararla tahliyesini talep etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bireysel başvuru hakkını kullanan Osman Kavala hakkında 10 Aralık 2019 tarihinde aldığı kararda, 17 Ekim 2017’de gözaltına alındıktan sonra 1 Kasım 2017’de tutuklanan işadamının, makul şüphe olmadan, siyasi nedenlerle tutuklanması ve bireysel başvurusunun makul sürede incelenmemesini gerekçe göstererek, hak ihlaline uğradığına hükmetti ve derhal serbest bırakılmasını istedi.

17 Eylül tarihinde 47 üyeli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Türkiye’ye hem eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hem de Osman Kavala hakkında bu yıl sonuna kadar AİHM kararlarının uygulanması hakkında yasal süreç başlatılacağını açıkladı.

10 ülkenin büyükelçisinden ‘‘Kavala’yı serbest bırakın’’ açıklaması

Türkiye’nin AİHM kararını uygulamaması üzerine 18 Ekim’de aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da yer aldığı 10 ülkenin büyükelçisi ortak bir açıklama yayınlayarak Kavala’nın serbest bırakılmasını istedi.

Açıklamada ‘‘Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçiler bu açıklama sonrası Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

