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Türkiye 10 gün yağmura doyacak: Uzmanlar uyarıyor! Kuvvetli sağanak, sel ve kar... "Asıl ve hafta sonu..."

14.11.2024 18:24
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Bir süredir yağışsız geçen günler sonrası baraj doluluk oranları dip seviyelere gelmişti. Meteoroloji uzmanları müjdeli haberleri verdi. Türkiye'nin 10 gün boyunca yağışlı havanın etkisi altında olacağını ifade eden uzmanlar önümüzdeki hafta için yurdun bazı bölgelerine kar yağışı, bazı bölgelerine ise kuvvetli sağanakla birlikte sel ve su baskını uyarısında bulundu.

Türkiye 10 gün yağmura doyacak: Uzmanlar uyarıyor! Kuvvetli sağanak, sel ve kar... "Asıl ve hafta sonu..."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Murat Acar, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Acar, Balkanlar üzerianden gelmesi beklenen yağışlı ve serin havanın yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli yağışa ve sele yol açabileceğinin altını çizdi. Öte yandan yurdun doğu kesimlerinde ise kar yağışları bekleniyor. İşte önümüzdeki hafta hava durumu değerlendirmesi!

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BUGÜN BAŞLADI, ASIL YARIN VE HAFTA SONU ETKİLİ OLACAK

Acar, Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini ifade ettiklerini anımsatarak, "Yağışlı sistem geliyor ama Akdeniz'e indiği için ılık olarak gelecek. Sıcaklıklar mevsim normalinin üzerinde seyrediyordu, yağışla beraber mevsim normalleri civarına düşecek." diye konuştu.

Murat Acar, yağışlı sistemin bugün başladığını, asıl yarın ve hafta sonu kendisini göstereceğini dile getirdi.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yarın yağışların, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olacağını ifade eden Acar, "Cumartesi günü yağışlı sistem biraz daha kendisini gösterecek. Daha geniş bir alana yayılacak. Ege Bölgesi'nin kıyı Ege kesimi ile Akdeniz'de Antalya ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor." dedi.

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Yağışların pazar ve pazartesi günü doğuya doğru kayacağını söyleyen Acar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yağışların etkili olacağını belirtti. Acar, "Sıcaklıklar yağış alan yerlerde Ege'de, Marmara'da mevsim normallerinin yer yer altına düşebilir ama çok fazla bir soğuk beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

SEL VE SU BASKINI RİSKİ

Türkiye'nin salı gününe kadar bu yağışlı sistemin etkisinde olacağını ancak perşembe günü yeni bir yağışlı sistemin daha gelmesini beklediklerini belirten Acar, "Yağışlar önümüzdeki 10 günlük periyotta devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri Ege ve Akdeniz'de beklenen yağışların sel ve su baskınına yol açma ihtimali yüksek. Bununla ilgili uyarılarımızı yayımlayacağız." diye konuştu.

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DOĞU İLLERİNDE KAR YAĞIŞI

Acar, yurtta görülecek kar yağışına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Şehir merkezlerinde kar yağışı beklemiyoruz. Sadece önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Hakkari'nin yüksekleri, Erzincan, Tunceli gibi şehirlerimizde kar ihtimali var. Yurdun iç ve batı kesimlerinde kar yağışı beklemiyoruz."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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hava durumu meteoroloji sel yağmur su baskını kar
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