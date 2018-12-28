Türkiye 11 ayda 37,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

Türkiye, yılın 11 ayında 37,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı, yurt dışı ikametli vatandaşlarla toplam ziyaretçi sayısı 43 milyona yaklaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın sınır giriş çıkış istatistiklerine göre ilk 11 ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,25 artışla 37 milyon 537 bin 696 yabancı ziyaretçinin ağırlandığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 9 aylık verilerine göre yurt dışında yaşayan 5 milyon 217 bin 193 vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısının önceki ay itibarıyla, bir önceki yılın 11 aylık dönemine göre yüzde 21,35 artarak 43 milyona yaklaştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Ocak-Kasım 2018 döneminde yüzde 26,22 artışla Rusya Federasyonu ilk sırada, yüzde 25,56 artışla Almanya ikinci sırada, yüzde 36,45 artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ile Gürcistan izledi.

Rusya Federasyonu'ndan 5 milyon 865 bin 466, Almanya'dan 4 milyon 334 bin 67, İngiltere'den ise 2 milyon 212 bin 40 yabancı ziyaretçi geldi."