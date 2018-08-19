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19.08.2018 18:32 | Son Güncelleme

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‘Almanya Türkiye’ye Mali Yardım Sağlamayı Düşünmeli’‘Almanya Türkiye’ye Mali Yardım Sağlamayı Düşünmeli’
İki milyondan fazla hacı adayı Mekke'deİki milyondan fazla hacı adayı Mekke'de
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