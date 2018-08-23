Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak
Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!
Trump'ın danışmanı TL'ye saldırıyı itiraf etti
Rusya'dan çok konuşulacak DEAŞ iddiası
Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank
Kan donduran cinayet! Karısını öldürüp 3 ay buzdolabında sakladı
Bu kabile ilk kez görüntülendi! Kim olduklarını kimse bilmiyor
Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum