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23.08.2018 20:21 | Son Güncelleme

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PARTNERBu fotoğraftaki koyunu görebildiniz mi? Akılalmaz yöntemBu fotoğraftaki koyunu görebildiniz mi? Akılalmaz yöntem
ABD Kuzey Kore İçin Özel Temsilci AtadıABD Kuzey Kore İçin Özel Temsilci Atadı
Çavuşoğlu Moskova YolcusuÇavuşoğlu Moskova Yolcusu
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