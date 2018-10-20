HABER

Türkiye

20.10.2018 23:47 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ankara ziyareti sonrasında Brunson olayına bağlanan mali yaptırımlardan vazgeçilmesi gündemde. Ancak uzmanlar, masadaki diğer sorunlara çözüm bulunmasını daha zaman alıcı ve sıkıntılı görüyor

Türkiye

Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından Türk-Amerikan ilişkilerinde iyileşme yönünde bir beklenti oluşsa da, Kasım ayında İran’a yönelik, özellikle enerji alanındaki yaptırım kararları nedeniyle kriz yaşanabileceği kaygısı oluştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ankara ziyareti sonrasında Brunson olayına bağlanan mali yaptırımlardan vazgeçilmesi gündemde. Ancak uzmanlar, masadaki diğer sorunlara çözüm bulunmasını daha zaman alıcı ve sıkıntılı görüyor.

Uzmanlar, Başkan Donald Trump’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yakın gelecekte İran konusunda uzlaşma sağlanmasını adeta “zorunlu” gördüklerini ifade ediyor. Brunson vakasını medyatik konu olarak değerlendiren Prof. Dr. İlhan Uzgel, İran meselesinde ABD’den “doğalgazda muafiyet” istenmesi gerektiği görüşünde. TOBB

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yüzlerce Göçmen Guatemala-Meksika Sınırında SıkıştıYüzlerce Göçmen Guatemala-Meksika Sınırında Sıkıştı
Avrupa Birliği'nden Cemal Kaşıkçı tepkisi: Konsolosuluk Sözleşmesi ihlal edildiAvrupa Birliği'nden Cemal Kaşıkçı tepkisi: Konsolosuluk Sözleşmesi ihlal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Cumhur İttifakı'nda Andımız çatlağı! Devlet Bahçeli'den sert mesajlar

Cumhur İttifakı'nda Andımız çatlağı! Devlet Bahçeli'den sert mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Avrupa Birliği'nden Cemal Kaşıkçı tepkisi: Konsolosuluk Sözleşmesi ihlal edildi

Avrupa Birliği'nden Cemal Kaşıkçı tepkisi: Konsolosuluk Sözleşmesi ihlal edildi

Almanya Başbakanı Merkel'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...

18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...

Afganistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.