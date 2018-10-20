Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından Türk-Amerikan ilişkilerinde iyileşme yönünde bir beklenti oluşsa da, Kasım ayında İran’a yönelik, özellikle enerji alanındaki yaptırım kararları nedeniyle kriz yaşanabileceği kaygısı oluştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ankara ziyareti sonrasında Brunson olayına bağlanan mali yaptırımlardan vazgeçilmesi gündemde. Ancak uzmanlar, masadaki diğer sorunlara çözüm bulunmasını daha zaman alıcı ve sıkıntılı görüyor.

Uzmanlar, Başkan Donald Trump’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yakın gelecekte İran konusunda uzlaşma sağlanmasını adeta “zorunlu” gördüklerini ifade ediyor. Brunson vakasını medyatik konu olarak değerlendiren Prof. Dr. İlhan Uzgel, İran meselesinde ABD’den “doğalgazda muafiyet” istenmesi gerektiği görüşünde. TOBB

