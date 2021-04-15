Türkiye, Corona virüsü salgınıyla mücadelede aşı konusunda Çin ile yaptığı anlaşmalara uyumu beklerken, Uygurlar konusunda gerilim yaşıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk aşamada 50 milyonluk anlaşma imzalanmasına karşın Çin’in SinoVac şirketi tarafından Türkiye’ye henüz sadece 26 milyon doz CoronoVac aşısı geldiğini açıklaması dikkat çekti. Çin tarafıyla ikinci aşamada 50 milyon doz daha aşı gelmesi için anlaşmaya varılmış olmasına rağmen 74 milyon dozun ne zaman geleceği konusunda Türkiye’ye tatmin edici bilgi verilmediği ortaya çıktı. Aşı konusundaki teslimat sorunlarının yanı sıra, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Çin’i Uygurlar konusunda eleştiren mesajı sonrasında Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin tehditkar üslupla yanıt vermesi diplomatik gerginliğe yol açtı.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Çin’in Türkiye’ye planlandığı şekilde aşı göndermemesinde politik bir duruşun mu etkili olduğunu yoksa bunun tedarik süreci kaynaklı bir sorun mu olduğunu söylemenin zor olduğunu kaydediyor.

Liverpool Üniversitesi Çin

