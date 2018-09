"Türkiye, 15 Temmuz'dan güçlenerek çıkmış bir ülkedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye, 15 Temmuz'dan kat kat güçlenerek çıkmış bir ülkedir ve yeni bir dönemin başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Usta, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davalarına ilişkin açıklama yapmak üzere, Ankara Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak, FETÖ davalarını takip ettiklerini söyleyen Usta, bugün de Akıncı Üssü, Muhafız Alayı, TRT'nin işgal girişimi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü davalarına ilişkin duruşmaları takip edeceklerini bildirdi.

Usta, "Hain darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 3 yıla yakın bir zaman geçmiş olması, olayın unutulduğu veya üzerinin örtüldüğü anlamına gelmez. Ne kadar zaman geçerse geçsin bu duruşmalardaki konuşulanlar, sanıkların ifadeleri, anlattıkları, yaşanan olaylar ve gerçekler, şehitlerimiz ve gazilerimizle birlikte 15 Temmuz'u aynı hassasiyetle ve önemle takip etmek, davalar sonuçlanan kadar da takip ettiğimizi duyurmak için buradayız." dedi.

Duruşmalarda, müştekilerin dinlenmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Usta, "Biz, adalet sistemimizin güvenilirliğini bir kez daha buradan paylaşıyoruz. Sanıkların her ince ayrıntısına varana kadar söyledikleri her söz, not alınarak peşinden müştekilerin ifadeleriyle birlikte, şehit ve gazilerimizin yakınlarıyla birlikte, olaylar yüzleştirilerek, gerçeğin ortaya çıkması noktasında adalet sistemimizin ne kadar hassas ve titiz çalıştığını görüyoruz." diye konuştu.