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"Türkiye, 15 Temmuz'dan güçlenerek çıkmış bir ülkedir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Türkiye, 15 Temmuz'dan kat kat güçlenerek çıkmış bir ülkedir ve yeni bir dönemin başlangıcıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye, 15 Temmuz'dan kat kat güçlenerek çıkmış bir ülkedir ve yeni bir dönemin başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Usta, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davalarına ilişkin açıklama yapmak üzere, Ankara Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak, FETÖ davalarını takip ettiklerini söyleyen Usta, bugün de Akıncı Üssü, Muhafız Alayı, TRT'nin işgal girişimi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü davalarına ilişkin duruşmaları takip edeceklerini bildirdi.

Usta, "Hain darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 3 yıla yakın bir zaman geçmiş olması, olayın unutulduğu veya üzerinin örtüldüğü anlamına gelmez. Ne kadar zaman geçerse geçsin bu duruşmalardaki konuşulanlar, sanıkların ifadeleri, anlattıkları, yaşanan olaylar ve gerçekler, şehitlerimiz ve gazilerimizle birlikte 15 Temmuz'u aynı hassasiyetle ve önemle takip etmek, davalar sonuçlanan kadar da takip ettiğimizi duyurmak için buradayız." dedi.

Duruşmalarda, müştekilerin dinlenmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Usta, "Biz, adalet sistemimizin güvenilirliğini bir kez daha buradan paylaşıyoruz. Sanıkların her ince ayrıntısına varana kadar söyledikleri her söz, not alınarak peşinden müştekilerin ifadeleriyle birlikte, şehit ve gazilerimizin yakınlarıyla birlikte, olaylar yüzleştirilerek, gerçeğin ortaya çıkması noktasında adalet sistemimizin ne kadar hassas ve titiz çalıştığını görüyoruz." diye konuştu.

Usta, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "O gece nasıl dimdik ayaktaysak, nasıl biz bu darbe girişimini hep beraber millet olarak çıplak ellerimizle engellediysek, bugün aynı şuur ve bilinçle hiç bir darbeye ve darbe girişimine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye, 15 Temmuz'dan kat kat güçlenerek çıkmış bir ülkedir ve yeni bir dönemin başlangıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçmalarına ilişkin Usta, "Avrupa ülkelerinde, ABD'de sığınarak birtakım korumalar altında yaşamalarının aslında terörle mücadeleye bir darbe olduğunu söylememiz gerekiyor. Acilen bu konunun ciddiyetle, biz ne kadar ciddiyetle ele alıyorsak tüm dünyanın da aynı ciddiyetle ele alması ve FETÖ elebaşının Türkiye'ye teslim edilmesi, farklı ülkelere sığınan bu darbecilerin hepsinin Türkiye'ye iade edilmesi noktasında aynı iradeyi bütün dünyanın göstermesi gerektiğini söylüyoruz." şeklinde konuştu.

Usta, şunları kaydetti:

"Eğer Türkiye'yi ve dünyayı yaşanılabilir ülke, demokrasinin ve insan haklarının savunulduğu, yaşandığı bir ülke olarak bugün ayaktaysak bizim bu darbelere karşı yapmış olduğumuz mücadele sayesindedir. Bütün dünyayı, Avrupa'yı özellikle samimiyetle ABD'yi bu darbe girişimlerine karşı terörle mücadele noktasında dimdik durmalarını ve teröristleri korumamaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Eğer teröristleri koruyacaklarsa bu Türkiye'nin güvenliği ve barışı için değil bütün dünyanın güvenliği barışı için bir tehlikedir.

Bugün onların koruduğu teröristler gün gelecek kendi başlarına da bela olacaktır, bunu çok iyi bilmektedirler. Bizim ümidimiz terörle mücadele noktasında hangi örgüt olursa olsun dünyanın birlikte hareket edebilmesi ve Avrupa'nın bu konudaki hassasiyetini yükseltmesi ve bu duruşmaları gelip takip etmeleri gerektiğini, onların da izlemesi gerektiğini önemle vurguluyorum. Gerçeklerle yüzleşmekten lütfen korkmasınlar. Bu davalar, bu duruşmalar ve Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz gecesi, bir gerçek ve bu gerçekleri herkesin görmesini istiyoruz."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta FETÖ Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsü

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