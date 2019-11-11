Türkiye 15 yılda 4 bin 399 tarihi eserini yurda döndürdü

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen yoğun girişimler sonucunda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 4 bin 399 eser, yurda kazandırıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, yıllar önce yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan eserler ait olduğu yere döndürülüyor. AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2004-2019 yılları arasında 4 bin 399 kültür varlığının Türkiye'ye iadesi sağlandı. Bu eserlerden 68'i bu yıl ülkeye kazandırıldı. 2019'da İngiltere'den bir çini pano, bir kadın başı heykeli ile 2 sırlı seramik parçası, tarihi dönemlere ait bir insan kafatası parçası ile Bulgaristan'dan 63 tarihi eser ülkeye geri getirildi. - Camiden çalınan eser Londra'da çıktı İstanbul'un Fatih ilçesindeki Çarşamba Mehmet Ağa Camisi'nden 2009'da çalınan çiniler arasında bulunan Ayete'l-Kürsü yazılı büyük çini panonun İngiltere'nin Londra kentinde olduğu tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ve Londra Metropolitan Polisinin ortak girişimiyle eseri elinde bulunduran İngiliz vatandaş iyi niyet göstererek çini panoyu Türkiye'ye iade etmeyi kabul etti. Çini pano, 17 Nisan 2019'da İstanbul'a getirilerek Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı. - Tarihi dönemlere ait insan kafatası Londra'da bir kişi tarihi dönemlere ait bir insan kafatası parçasını Türkiye'ye iade etmek için Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğiyle temasa geçti. İstanbul'un Saraçhane semtindeki arkeolojik kazılardan çıkarıldığı tespit edilen insan kafatası parçası, 2 Ekim 2019'da Türkiye'ye getirilerek Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı. Eserin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edilmesi planlanıyor. - Bulgaristan'dan iadesi sağlanan 63 eser Sofya Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince, Sofya Müzesinde bulunan bazı eserlerin Türkiye'ye iade edilmesi kararı üzerine 63 eser için çalışmalar başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımıyla 13 Haziran 2019'da düzenlenen törenle farklı dönemlere ait gümüş, bronz ve altın 63 eser teslim alındı.