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Türkiye: '150 Saatlik Süre Doluyor YPG/PYD Tamamen Çekilmedi'

29.10.2019 13:01 | Son Güncelleme

Rusya’yla varılan 150 saatlik uzlaşının dolmasına saatler kala Ankara, YPG/PYD’lilerin halen daha Türkiye-Suriye sınırından çekilmediklerini söylüyor. Türkiye, çekilme olmazsa Barış Pınarı Harekatı'nın süreceğini yineliyor

Türkiye: '150 Saatlik Süre Doluyor YPG/PYD Tamamen Çekilmedi'

Rusya’yla varılan 150 saatlik uzlaşının dolmasına saatler kala Ankara, YPG/PYD’lilerin halen daha Türkiye-Suriye sınırından çekilmediklerini söylüyor.

Salı günü(Bu akşam) saat 6’da dolacak 150 saatlik süre içerisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin arasında varılan uzlaşı çerçevesinde YPG/PYD unsurlarının sınırın 30 km gerisine çekilmeleri gerekiyor.

Bu sürenin dolmasıyla birlikte sınırın 10 km içerisinde Türk ve Rus askerleri ortak devriye görevine başlayacaklar.

Ancak sürenin dolmasına saatler kalmışken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamayla YPG/PYD unsurlarının halen daha Barış Pınarı Harekat bölgesinde bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Akar bu çerçevede teröre karşı savaşın bitmediğini ve bitmeyeceğinin farkında olduklarını belirtti.

Sürenin dolmasının ardından başlayacak ortak devriye konusunda görüşmelerde bulunmak ve planlamaları yapmek üzere Rusya’dan bir heyet de Türkiye’de temaslarını sürdürüyor.

Türkiye, sınırın ötesinde boşaltılması gereken alanda 1000 kadar militanın Tel Rıfat, 1000 kadar militanın da Menbiç yakınlarında durmaya devam ettiklerini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya’yla varılan mutabakat neticesinde bölgeden YPG/PYD unsurlarının çekilmemesi halinde Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na devam edeceğini söyledi.

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