Türkiye 19 Mayıs'ı kutluyor! İşte yurttan 19 mayıs manzaraları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümünde, Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene Bakan Kasapoğlu, 16 Türk devletini temsilen 16 sporcu ve bakanlığın üst düzey bürokratları katıldı. Törene katılanların koronavirüs salgını nedeniyle maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Bakan Kasapoğlu, Türk bayrağı taşıyan gençlerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Heyet, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.
Bakan Kasapoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk; bir milletin umudu olarak Samsun'da başlattığınız İstiklal Mücadelemizin 101'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz; istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 101 yıl önceki aşk ve heyecanla bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi sevmekten, birbirimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyerek, sevgiyi, adaleti, kardeşliği çoğaltarak ülkemizi, mazisi kadar şanlı bir istikbale taşıyoruz. Bu duygularla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şâd olsun."
İSTANBUL'DA 19 MAYIS TÖRENİ
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.
Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Dr. Cemil Bağlama ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Dr. Cemil Bağlama, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini anıta bıraktı.
Siyasi partilerin il başkanlıkları da çelenklerini anıta bıraktı. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtı'na bırakılmasının ardından tören sona erdi.
Beşiktaş, Barbaros Bulvarı Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donandı.
Görsel şölen oluşturan manzara havadan fotoğraflandı. Drone ile yapılan çekimler sırasında çevrede bulunan martılar da drone eşlik etti.
Meraklı gözlerle drone izleyen martılara bir süre sonra çevrede bulunan kargalar da katıldı.
Drone eşlik eden martı ve kargalar daha sonra oradan uçarak uzaklaştı.
Koronavirüs salgını nedeniyle büyük çoğunluğu evden çalışma sistemine geçen şirketlerin bulunduğu Maslak'taki gökdelenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor bayramının 101. yıl kutlamaları nedeniyle kırmızı-beyaza büründü.
Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.
Havadan görüntülenen Maslak'ta dev Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.
Kahramanmaraş Atatürk Meydanı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kısıtlı katılımda yapılan törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile CHP İl Başkanı Esat Şengül yer aldı. Törende maske takılırken, sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi.
Törende İl Müdürü Boz, gençlerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk bırakırken, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.