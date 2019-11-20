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Türkiye 190 ülkeden 5 milyon insana ev sahipliği yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:53 | Son Güncelleme

190 farklı milletten yaklaşık 5 milyon insana ev sahipliği yaptıklarını belirten Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr.

190 farklı milletten yaklaşık 5 milyon insana ev sahipliği yaptıklarını belirten Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, "Uyum sabır isteyen bir yolculuk. Uyum konusunda izlemiş olduğumuz strateji sabır ve akıl. 3 milyon 600 bin Suriyeli misafirimizle Suriye’de tansiyonun düştüğü ve güvenliğin düzeldiği zamana kadar birlikte yaşayacağız" dedi.
Elazığ’da, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğiyle ‘Sosyal Uyum Çalıştayı’ düzenlendi. Bir otelde düzenlenen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’n bağlı çok sayıda personel katıldı. Katılımcılara yönelik, “Yabancıların Sosyal Uyumları ve Doğru Bilinen Yanlışlar, Yabancıların Uyum Güçlükleri, Nedenleri ve Saha Gözlemleri ve Yabancıların Hakları, Yükümlülükleri ve Sosyal Uyumları” konularında sunumlar yapıldı.
Ülke olarak 190 farklı milletten yaklaşık 5 milyon insana ev sahipliği yaptıklarını belirten Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, “Coğrafi konumumuz gereği Asya, Afrika ve Avrupa arasında köprü vazifesini gören ana yurdumuz gönüllü olarak icra edilen göç hareketlerin yanı sıra savaş ve zulüm gibi inanı dram kaynaklı bir çok zorunlu göç vakasına da şahitlik etmiştir. Bu göç neticesinde Suriye’deki yaşamış olduğumuz dram hepimizin malumudur. İç savaştan kaynaklı ülkemize geçici koruma altında olarak tanımlıyoruz. Uyum noktasında yaptığımız çalışmalarda hem toplumumuzu hem de Suriyelileri bilgilendirmek istiyoruz. Çünkü uyum sabır isteyen bir yolculuk. Uyum konusunda izlemiş olduğumuz strateji sabır ve akıl. 3 milyon 600 bin Suriyeli misafirimizle Suriye’de tansiyonun düştüğü ve güvenliğin düzeldiği zamana kadar birlikte yaşayacağız. Birlikte yaşam kültüründe de toplumumuzun kendine göre örf ve adetleri var. Bunları Suriyeli kardeşlerimizin bilmesini ve topluma adapte olmasını istiyoruz. Yaşadığımız alanda bazı olumsuzluklar oluyor ve bunlar da bizi üzüyor etkiliyor. Bunların önüne geçmek istiyoruz. Buradaki insanlar savaş bittiğinde kendi topraklarına bizim kültürümüzü, adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi, vermiş olduğumuz değerlerimizi götürecek ve bizim gönüllü elçilerimiz olacaktır. Uyumu toplumun her kesimine anlatmayı, bir yol haritası çıkarmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Elazığ’da yaklaşık 17 bin göçmenin olduğunu ve sosyal uyum konularında hep birlikte ele ele vererek çözeceklerini dile getiren Vali Vekili Erkan Kaçmaz, “Ülkemiz jeopolitik konumu ve tarihi mirasından dolayı ülkemize ziyadesiyle komşu ülkelerimiz yaşadığı sıkıntılar Suriye başta olmak üzere yoğun bir göç durumu ile karşı karşıyaydık. 190’a varan ülkeden 5 milyona yakın sayıdan bahsediyoruz. Şunu da unutmamak lazım, bu kadar yoğun ve düzensiz bir göçün olduğu noktada mutlaka ufak da olsa sıkıntıların olmaması mümkün değildir. Yaşanan sıkıntıları genellemeden ve onu bertaraf edecek şekilde bakarak, çözüm üreterek her beraber olmak zorundayız. Çünkü gelen mülteciler, göçmenler yaşadıkları yerlerde çaresiz kaldıkları ve bir ümit ışığı gördükleri için evlerini, yurtlarını ve düzenlerini bırakıp revan oluyorlar. O yüzden bizler de 17 bini aşkın göçmen bulunduran bir il olarak bu çalıştayla birlikte inşallah işin özündeki uyumu, birlikte yaşamayı, sosyal hayatta bir arada olmanın gerekliliğini yerine getirerek hep birlikte olacağız” şeklinde konuştu.
Çalıştaya, Vali Vekili Erkan Kaçmaz, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı göç uzmanları, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Zeki Ulufer, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, İl Göç İdaresi Müdürü İrfan Yavuz ile çok sayıda Diyanet ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı personel katıldı.

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