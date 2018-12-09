"Türkiye 2017 yılında insani yardımlar noktasında dünyanın en cömert ülkesi olmuştur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin 2017 yılında insani yardımlar noktasında dünyanın en cömert ülkesi olduğunu, dünyada yapılan 27,3 milyar dolar tutarındaki toplam yardım miktarının üçte birini sadece Türkiye'nin karşıladığını bildirdi.

Karaaslan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, rengine, cinsiyetine, milliyetine, dinine bakılmaksızın tüm insanların temel insan haklarından eşit şartlarda yararlanabildiği, huzur, barış ve adaletin hakim olduğu bir dünyada yaşamanın tüm insanların hakkı olduğunu vurguladı.

Bir insanın canına kastetmenin bütün insanlığa kastetmek olduğunun öğütlendiği, insanların can ve mal güvenliğinin öncelikle güvence altına alınmasının kutsal bir vazife sayıldığı şerefli bir dine ve tarihe sahip olduklarını belirten Karaaslan, bu düsturu kendine ahlak edinen onurlu bir milletin mensupları olarak hakların kullanılmasının kolaylaştırılması, sürdürülmesinin sağlanması için durmadan çalıştıklarını kaydetti.

Karaaslan, masum ve mazlum insanların çıkar kavgaları nedeniyle dünyadaki en ağır bedeli ödemek zorunda bırakıldığını aktararak, "İnsanlığı ayakta tutan kadim değerlerin zedelendiği, insanın ikinci plana atıldığı, bunun yerine güç ilişkilerinin, çıkar kavgalarının boy verdiği bir dünyada en ağır maliyeti ne yazık ki masum ve sivil insanlar ödemektedir. Tarihin pek çok dönemi bunun ağır bedellerinin ödendiği acı örneklerle doludur. 21. yüzyılın henüz ilk çeyreğini bile doldurmamışken dünyada milyonlarca insan haksızlığa, kötü muameleye, zulme uğramış, savaşların hiç değişmeyen kaybedeni olmuştur." ifadesini kullandı.