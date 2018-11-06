HABER

"Türkiye 2017'de en fazla insani yardım yapan ülke oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 22:47 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Bugün bu topraklar üzerine düşeni yapıyor. Türkiye 2017 yılında dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi oldu"

İZMİR (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'nin 2017'de 8,6 milyar dolarlık tutarla en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu söyledi.

Kızılay İzmir Şubesi tarafından İzmir'de bir otelde düzenlenen yemeğe katılan Kınık, İzmir'in kültürü ve kimliğiyle çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

Türk Kızılayının kuruluşunun 150. yılının kutladığını hatırlatan Kınık, "Hepimizin destekleriyle kurduğu ulusal bir cemiyet. Hepimizin sahiplenmesi, destek vermesi ve hesap sorması gereken kuruluş. Büyük oranda planlama süreci gibi organizasyon yapımızı da yeniden gözden geçirdik. Kızılay 7 bin çalışanıyla kan, afet operasyonlarıyla sosyal hizmetler, yardımlar ve eğitim konusunda ulusal direnci arttırmak için çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Kınık, göç diye bir gerçeğin olduğunu ve 4 milyona yakın kişinin Türkiye'ye sığındığını ifade etti.

Dünyada 40 savaşın sürdüğünü, her gün binlerce insanın mülteci konumuna düştüğünü belirten Kınık, şöyle devam etti:

"Bugün dünyada insanlar acı çekerken, varlıkları sömürülürken bu insanların vicdanı olabilecek olan bizler, herkesten biraz daha sorumluluk sahibiyiz. Kendi derdimizle dertleneceğiz. Kendi insanımızı tutup ayağa kaldıracağız, düşmesine engel olacağız ama insanlık da bizden çok şey bekliyor. Bugün bu topraklar üzerine düşeni yapıyor. Türkiye 2017 yılında dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi oldu. Tutar olarak birinci, 8,6 milyar dolarla kendi vatandaşına değil, başka insanlara yapmış olduğu yardımla bunu başardı."

Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış da kent insanının her zaman çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Baykalmış, Türkiye'nin son yıllarda ekonomik imkanlarının arttığını dile getirerek, "Kadim devlet anlayışıyla bu coğrafyada gözyaşı döken, sıkıntı çeken, bir dost eli arayan herkese ulaşabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yemek sonunda Kızılay gönüllüleri Kınık'a hediye takdim etti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Başkentte İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonuBaşkentte İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısıMeteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göç toplantı Türk Kızılayı Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.