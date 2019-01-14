"Türkiye 2019'a ekonomik problemlerle girmiştir"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye 2019'a biriktirdiği ekonomik problemlerle girmiştir. Üretim düşmekte ve ekonomik daralmaktadır. Bunun sonucunda da Türkiye için içerde ve dışarda olumsuz bir görüntü ortaya çıkmaktadır." dedi.

Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ekonomisindeki daralmanın devam ettiğini belirten Tatlıoğlu, "Türkiye 2019'a biriktirdiği ekonomik problemlerle girmiştir. Üretim düşmekte ve ekonomi daralmaktadır. Bunun sonucunda da Türkiye için içerde ve dışarıda olumsuz bir görüntü ortaya çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 yılı tahminlerini revize ettiğini vurgulayan Tatlıoğlu, "2019 yılında uluslararası alanda Türkiye için beklentiler bozulmaya devam ediyor. Dünya Bankası yayınladığı raporda daha önce yüzde 4 olarak açıkladığı 2019 büyüme tahminini yüzde 1,6'ya düşürdü. Rapora göre Türkiye İran ve Arjantin'den sonra büyüme beklentisi en çok düşen ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.