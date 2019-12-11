Türkiye, 2019'da Google'da en çok neleri ve kimleri aradı?

Dünyanın en büyük arama motoru Google, 2019 yılına ait verileri paylaştı. Türkiye'de genel arama kategorisinde en çok aranan konu İstanbul seçimleri, en çok aranan kişi ise Ağustos ayında kocası tarafından öldürülen Emine Bulut oldu. Google paylaştığı verilere göre, revani tarifi de "nasıl yapılır" kategorisinin birinci sırasında yer aldı. Dünya genelinde en çok aranan ilk beş konu da Hindistan-Güney Afrika kriket maçı, Temmuz ayında henüz 20 yaşındayken hayatını kaybeden ABD'li oyuncu Cameron Boyce, bu yıl 46'ncısı düzenlenen Güney Amerika futbol turnuvası Copa America, Bangladeş ile Hindistan arasındaki kriket maçı ve Apple'ın bu yıl içerisinde çıkardığı telefon modeli iPhone 11 olarak sıralanıyor. Türkiye'de "genel arama" kategorisinde ilk 10 sırada yer alan konular şunlar: 1) İstanbul Seçim Sonuçları 2019: İstanbul, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde kıran kırana bir yarışa sahne oldu. Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu 13 bin 726 oy farkla kazandı. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sonuçlara itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu itirazı haklı buldu ve seçim sandıklarının oluşumunda kanunsuzluk olduğu gerekçesiyle sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini iptal etti.

Yenilenen seçimler 23 Haziran'da yapıldı ve bu kez, İmamoğlu, rakibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Binali Yıldırım ile arasındaki oy farkını 806 bin 456'ya çıkartarak, seçimleri kazandı. Google'da bu konuyla ilgili aramaların, 31 Mart'tan sonraki hafta boyunca büyük bir sıçrama yaparak ziryeve ulaştığı ve 23 Haziran gününde de artış gösterdiği görülüyor. 23 Haziran'da muhalifler için 'her şey nasıl çok güzel' oldu?

Ekrem İmamoğlu yaklaşık 800 bin oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi

İstanbul'un 39 ilçesinde tablo nasıl değişti?

23 Haziran'da saat saat neler yaşandı 2) Geleceğe Nefes: Geleceğe Nefes, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kasım ayında düzenlediği araç dikme kampanyasının adı. Kampanyanın düzenlendiği 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikildiği açıklandı. Kampanya kapsamında sahiplendirilen fidan sayısı da 14 milyona yakın. 3) YSK: 2019 da Türkiye'nin sandık başına gittiği bir yıl oldu. Bu nedenle de yıl boyunca Google üzerinden YSK ile ilgili farklı konularda çeşitli aramalar yapıldı. YSK ile ilgili Mart ayı ortasında başlayan arama trendleri, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından zirveye ulaşırken, Haziran'da İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi nedeniyle bir kez daha arttığı görülüyor. YSK konu başlığıyla bağlantılı olarak en çok aranan terimler de İstanbul seçim sonuçları ve seçmen kayıt sorgulaması oldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan 19 yaşındaki Arda Ayten, 5 Ekim'de yayınlanan programda "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusuna Toprak yanıtını vererek doğru bildi ve büyük ödülün sahibi oldu. Programın yayınlandığı saatlerde İstiklal Marşı ile ilgili yapılan yoğun aramalar bu terimin yılın en çok arananları arasına girmesini de sağladı. 10) Notre Dame Katedrali Fransa'da bulunan bu tarihi katedral, Türkiye'den yapılan aramalarda 10'uncu sırada yer alırken, dış dünyayla ilgili 2019 yılı boyunca en çok aranan terim oldu. Katedralde 15 Nisan günü büyük bir yangın çıktı. Saatlerce süren yangın, 400'e yakın itfaiye görevlisinin müdahalesine rağmen uzun süre söndürülemedi. Yangın sonucunda Katedral'in çatısı ve kulesi çöktü. Notre-Dame Katedrali: Fransa tarihinin bir sembolü, Paris'in kalbi

Grafik ve fotoğraflarla Notre-Dame yangını Google'da 2019 yılında en çok aranan kişiler ise şöyle sıralanıyor: 1) Emine Bulut Emine Bulut, Ağustos ayında Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Öldürüldüğü sırada yanında 10 yaşındaki kızı da bulunan Bulut'un yaralı halde "Ben ölmek istemiyorum" çığlıkları attığı ve yardım için bir kafeye sığındığı görüntüler, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Sosyal medyada yayılan ve geleneksel medya tarafından da geniş yer bulan bu olay, kadın cinayetleriyle ilgili 2019 yılı içerisinde konuşulan simge olaylardan birine dönüştü. Kadın Cinayetleri'ni Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, 2019'un ilk 11 ayında 430 kadın öldürüldü. Emine Bulut cinayeti: RTÜK ekrandaki şiddetle yeterince mücadele ediyor mu?

Emine Bulut'un ailesi: "Hepimiz acısıyla kavrulmuş bir haldeyiz" 2) Ekrem İmamoğlu İmamoğlu, CHP'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olarak 2018 yılı sonlarında açıklandığında çok fazla kişi tarafından tanınmıyordu. Ancak 2019'da yerel seçime giden süreç, ilk seçimi kazanması, ardından seçimlerin iptal edilip yenilenmesi ve ikinci seçimi tekrar kazanması, İmamoğlu'nun hem Türkiye'nin en tanınan isimlerinden birine dönüşmesini hem de Google'da en çok aranan ikinci kişi olmasını sağladı. Ekrem İmamoğlu: 3 ayda 2 kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen siyasetçi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Türkiye'nin en büyük yerel yönetimi 3) Neslican Tay Neslican Tay, sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadelede yaşadıklarını paylaşarak milyonlarca kişiye ulaştı. Tay, Eylül ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tay, hastaneye kaldırılmadan önce üç kez kanseri yenmesine rağmen dördüncü kez kansere yakalandığını duyurmuştu. 21 yaşındaki Tay'ın bacağı, 2018 yılında tümör nedeniyle kesilmişti.

Ay, 2007 yılında Beynelmilel filmindeki rolüyle Adana'da düzenlenen Altın Koza Film festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı. Dilber Ay: Yas var mahallede 8) Ayşen Gruda Türkiye'nin önde gelen oyuncularından Ayşen Gruda, 23 Ocak'ta 74 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Domates Güzeli olarak ünlenen Gruda, özellikle 1970'li yıllarda Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal ve Münir Özkul gibi oyuncularla birlikte Türk sinemasında kült kabul edilen çok sayıda filmde rol almıştı. Ayrıca, "Mum Söndü", "Deve Kuşu Kabare", "Hababam Sınıfı Müzikali", "Yedi Kocalı Hürmüz" gibi müzikallerde de yer aldı. 2006'da "Hacivat Karagöz neden öldürüldü?"deki rolüyle 11'inci Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Sinan Çetin'in yönettiği "Kağıt" filmindeki rolü ise, 47'inci Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü getirdi. Ayşen Gruda, 2010 yılında Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ayşen Gruda: 74 yaşında yaşama veda eden sahnenin 'Deli Kadın'ı

Ayşen Gruda: Gitti iki gözümüzün çiçeği 9) Devran Çağlar Arabesk-fantezi müzik alanının önde gelen isimlerinden Devran Çağlar da bu yıl içerisinde hayatını kaybeden ünlü kişiler arasında yer alıyor.