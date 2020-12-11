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Türkiye 2020'de Google'da en çok neleri arandı?

11.12.2020 12:29 | Son Güncelleme:
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Türkiye 2020'de Google'da en çok neleri arandı?

Google, Türkiye'de 2020 boyunca en çok artış gösteren aramaları açıkladı. İlk beş arama sırasıyla EBA, Dolar Kaç TL, Corona Virüsü, Deprem ve Zoom oldu. Aramalarda 2020'nin en çok artış gösteren beş isminden ikisi siyasetçilerdi.

Google, Türkiye'de 2020 boyunca en çok artış gösteren aramaları açıkladı.

İlk beş arama sırasıyla EBA, Dolar Kaç TL, Corona Virüsü, Deprem ve Zoom oldu.

Koronavirüs ilk yayıldığı dönemde bazı basın kuruluşları tarafından Corona Virüsü olarak kullanılıyordu. Zoom ise bu yıl sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde popülerleşen bir görüntülü konuşma programı. Çok sayıda şirket, evden çalışan işçilerinden de bu programı kullanmalarını talep ediyor.

Aramalarda 2020'nin en çok artış gösteren beş isminden ikisi siyasetçilerdi.

İlk sırada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci sırada ise istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yer aldı.

Üçüncü sırada model Ebru Şallı gelirken dördüncü sırada oyuncu Ellen Page (yeni adıyla Elliot Page) ve beşinci sırada suç örgütü kurmak ve yönetmekten hüküm giydikten sonra bu yıl serbest bırakılan Alaattin Çakıcı yer aldı.

Yemek tarifleri

2020 insanların evde daha çok zaman geçirdiği ve mutfakta daha fazla yemek yaptığı bir yıl oldu.

Bu nedenle çok sayıda yemek tarifi de Google'da arandı.

Aramalarda en çok artış gösteren tarif ekmek, ikincisi pide, üçüncüsü de aşure oldu.

Dördüncü sırada kızarmış patates üzerinde servis edilen jülyen kesilmiş etlerle yapılan çökertme kebabı, beşinci sırada da ramazan pidesi yer aldı.

Bu yıl pek çok kişi sokağa çıkma kısıtlamalarını evde dizi izleyerek geçirdi.

Google'da 2019'a göre en çok artış gösteren beş dizi sırasıyla Sadakatsiz, Mucize Doktor, Masumlar Apartmanı, Sen Çal Kapımı ve Alev Alev oldu.

Covid-19 pandemisi, bir şeylerin nasıl yapıldığına dair aramalara da damgasını vurdu. İçinde "nasıl" geçen aramalarda en çok artış gösteren beş sorgu şöyle sıralandı:

  1. HES Kodu Nasıl Alınır
  2. Zoom Programı Nasıl Kurulur
  3. 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır
  4. Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor
  5. Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir

Koronavirüse karşı önlemler kapsamında önce açılışı ertelenen, ardından kapanan okulların ne zaman açılacağı sıklıkla Google'da aranıyor

Zamanlamada okullar merak edildi

İçinde "ne zaman" geçen aramalarda okulların ne zaman açılacağı sorusu ilk sırada yer aldı.

Türkiye'deki kullanıcılar ondan sonra en çok Ramazan, KPSS, bayram ve sokağa çıkma kısıtlamalarının zamanlarını arattı.

Nedenleri en çok aranan sorgularda ise ilk beş sırada sağlık sorunlar yer aldı.

En çok aranan sorular "Göğüs ağrısı neden olur", "Baş ağrısı neden olur", "Mide bulantısı neden olur", İshal neden olur" ve "Kaşıntı neden olur" oldu.

Dünya çapında ise en çok artış gösteren arama koronavirüs ve seçim sonuçları oldu.

Aramalarda en çok artış gösteren oyuncular Tom Hanks ve Joaquin Phoenix, atletler Ryan Newman ve Michael Jordan, oyunlar ise Among US, Fall Guys: Ultimate Knockout ve Valorant oldu.

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