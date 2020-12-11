Türkiye 2020'de Google'da en çok neleri arandı?

Google, Türkiye'de 2020 boyunca en çok artış gösteren aramaları açıkladı.

İlk beş arama sırasıyla EBA, Dolar Kaç TL, Corona Virüsü, Deprem ve Zoom oldu.

Koronavirüs ilk yayıldığı dönemde bazı basın kuruluşları tarafından Corona Virüsü olarak kullanılıyordu. Zoom ise bu yıl sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde popülerleşen bir görüntülü konuşma programı. Çok sayıda şirket, evden çalışan işçilerinden de bu programı kullanmalarını talep ediyor.

Aramalarda 2020'nin en çok artış gösteren beş isminden ikisi siyasetçilerdi.

İlk sırada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci sırada ise istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yer aldı.

Üçüncü sırada model Ebru Şallı gelirken dördüncü sırada oyuncu Ellen Page (yeni adıyla Elliot Page) ve beşinci sırada suç örgütü kurmak ve yönetmekten hüküm giydikten sonra bu yıl serbest bırakılan Alaattin Çakıcı yer aldı.

Yemek tarifleri

2020 insanların evde daha çok zaman geçirdiği ve mutfakta daha fazla yemek yaptığı bir yıl oldu.

Bu nedenle çok sayıda yemek tarifi de Google'da arandı.