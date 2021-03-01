Türkiye 2020'de Pandemiye Rağmen Büyüdü

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ‘‘Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak’’ dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından dördüncü çeyreğin ortasına denk düşen 10 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu göreve atanan Lütfi Elvan, enflasyonla mücadele sayesinde büyümenin süreceği mesajını verdi.

Ekonomik büyüme rakamının pozitif seyrini sürdürmesi, piyasalarda da etkisini gösterdi. Geçen haftayı 7,42’den kapatan Amerikan doları/TL kuru 7,35’lere gerilerken, Borsa İstanbul da ilk seansta yüzde 1,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,3 küçülen Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,3 büyüme gösterdikten sonra son çeyrekte de yüzde 5,9 büyüdü.

Türkiye, Corona virüsü pandemisinin tüm yıl boyunca etkisini hissettirdiği 2020 yılını birçok gelişmiş ülkenin aksine (yüzde 1,8) büyüme ile kapattı.

Büyüme tüketim ağırlıklı olurken ithalat azaldı

2020 yılının büyüme ile kapatılmasındaki ana etkeni, hane halkı tüketim harcamalarında artış oluşturdu.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 56,4 olan hane halkı tüketim harcamaları yılı yüzde 3,2 büyüme ile kapattı. Gayri safi serbest sermaye oluşumu yüzde 6,5 artarken, bir diğer artış gösteren kalem ise yüzde 2,3 ile devletin nihai tüketim harcamaları oldu.

Mal ve hizmet ithalatı yüzde 7,4 artarken, mal ve hizmet ihracatı yüzde 15,4 küçüldü.

Sanayi sektörü büyüdü, inşaat sektörü küçüldü

Sektör bazında bakıldığında 2020 yılında finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,7, tarım sektörü yüzde 4,8; kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 ve sanayi yüzde 2,0 büyüdü.

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, hizmetler yüzde 4,3, inşaat sektörü ise yüzde 3,5 küçüldü.

Kişi başına düşen GSMH, 11 yıl öncenin de altına indi