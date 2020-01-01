Türkiye 2020'ye girdi

Türkiye yeni yıla büyük illerde yoğun güvenlik önlemleri altında girdi.

İstanbul'da yeni yıl kutlamalarının adresleri Taksim, Ortaköy ve Nişantaşı oldu. Ortaköy'deki havai fişek gösterilerine yoğun ilgi vardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Taksim Meydanı'nda polis ve jandarma tarafından alınan önemleri yerinde inceledi, İstanbul'da 44 bin 500 polisin, 7 bin 85 jandarmanın, 267 sahil güvenlik çalışanının görev yaptığını açıkladı.

Ankara'da kutlamaların adresi Kızılay oldu

Ankara'da, yılbaşı kutlamalarının merkezi Kızılay Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Kızılay'a girenler tek tek arananırken, özel eğitimli köpeklerle de meydanda ve çevrede arama yapıldı.

Kızılay'ın yanı sıra Bahçelievler 7. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi, Bestekar Sokak, Filistin Caddesi ve Tunus Caddesi'nde de yılbaşı nedeniyle yoğunluk oluşurken, polis ekipleri bu noktalarda da güvenlik önlemlerini artırdı.

Ankara Valiliği, başkentte 17 bin 869 polis, 5 bin 545 de jandarma olmak üzere toplam 23 bin 414 kolluk gücünün görevlendirildiğini duyurdu.

İstanbul'da alternative yılbaşı kutlaması