Türkiye 2021’de Hava Savunma Sistemi Hedefine Ulaşabilir mi?

Arda Mevlütoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uzay Mühendisliği Bölümü mezuniyeti sonrasında ODTÜ’de bilim ve teknoloji çalışmaları alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra savunma sanayii alanında çalışmalarına devam ediyor.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Mevlütoğlu, “Şu aşamada sistemdeki teknik özellikleri bilmediğimiz için tamamıyla Türkiye yapabilir diyemem ancak yapabilme imkanları da olabilir. Bugünkü açıklama bunun Türkiye’de devlet gündeminde önemli olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı’nın bu projeyi zikretmesi de sembolik bir şey’’ dedi.

Savunma sanayii doğasında uluslararası işbirliğinin her zaman var olduğunu kaydeden Mevlütoğlu, “Uçak olsun, tank olsun, dünyada hemen hiçbir ülke belki ABD haricinde diyelim vidasına kadar her şeyini kendisi geliştirmiyor. Bir ülke bir alanda çok yeterliyken yetersiz olduğu alan da var. Şüphesiz olarak Türkiye’nin bazı aşamalarda yurtdışından belki teknik danışmanlık, doğrudan parça alımı, sistem alımı gibi başta tür ihtiyaçları olacaktır. Bu her projede oluyor. Dolayısıyla yabancı firmalar ile alışveriş gerekir çünkü bu işin doğasında var. Hangi aşamalarda bu işbirliği gerekir bu ayrı bir konu. Mesela çok kritik konularda teknik destek veya doğrudan alım ihtiyacı vardır ve bunun üreticisi sadece ABD veya Rusya’dır. O zaman başka faktörler devreye girebilir. Bu ülkeler konuyu siyasi mesele haline getirebilir. Bir de bazı aşamalarını Türkiye’de üretmek daha maliyetleri olabilir ve o durumda da başka bir ülkeden alınması yoluna gidebilir. Bunlar tamamıyla politik, ticari faktörlerle yapılabilecek tercihler” dedi.