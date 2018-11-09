"Türkiye, 2023 Eğitim Vizyonu ile yeni bir atılıma başlayacak"

KAYSERİ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin "2023 Eğitim Vizyonu" ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yol göstericiliğiyle yeni bir atılıma başlayacağını belirterek, "Bu atılımla beraber de Türkiye'nin dünyayla rekabeti, sürdürülebilir kalkınmaya olan hizmeti konusunda yeni ufuklar açılacak diye düşünüyoruz." dedi.
Çeşitli açılış ve ziyaretler için Kayseri'ye gelen Selçuk, Valiliği ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kayseri gibi kadim bir şehirde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Kayseri'nin eğitim açısından asla gözlerinin arkada kalmadığı şehirlerin başında geldiğini ifade eden Selçuk, kentin bakanlarının, hayırseverlerinin Bakanlıklarına hiçbir pürüz çıkmayacak şekilde eğitime destek verdiklerini belirtti.
Kentin eğitimde iyi durumda olduğuna değinen Selçuk, şunları kaydetti:
"İyi durumda olması bizim için mühim. Ancak iyi ne demek, iyinin iyisi var. Kayseri, uluslararası standartlarda nerededir, öğretmen niteliği konusunda nerededir, bizim dünyayla yarışımızda nerededir, bu sorularımıza muhataplığı da söz konusudur. Bundan sonra daha büyük hamlelerle alacağımız yollar var. Güzel hizmetlerin açılışını yapacağız bugün. Hayırseverlerin bu konudaki girişimleri, bizim Türkiye'nin her yerinde Kayseri'yi örnek vermemize sebep oluyor. Başka şehirlerde Kayseri'yi örnek verince 'Onlar zengin' diyorlar, ben de diyorum ki onların gönlü zengin, parası olan yapmaz hayır, gönlü zengin olan yapar. Bizim tüm Türkiye'den beklentimiz bu. Türkiye, 2023 Eğitim Vizyonu ile inşallah eğitimde, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol göstericiliğinde, liderliğinde yeni bir atılıma başlayacak. Bu atılımla beraber de Türkiye'nin dünyayla rekabeti, sürdürülebilir kalkınmaya olan hizmeti konusunda yeni ufuklar açılacak diye düşünüyoruz. Bu yönde elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz. Ben buna derinden inanıyorum. Kayseri gibi şehirlerin öncülüğünde tüm Türkiye'ye örnek eğitim şehirleri oluşturacağız."
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da kentin hayırseverlikte yarıştığını, pek çok okulun hayırseverler eliyle yaptırıldığını ayrıca Büyükşehir Belediyesinin de okul yapımı ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalarının başka kentlere örnek olduğunu dile getirdi.
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