Türkiye 2024 yılında 32 bin 500 kere sallandı! AFAD videolu duyurdu

Türkiye geçmişte birçok deprem felaketine tanıklık etti. Çok sayıda vatandaşımız depremler nedeniyle hayatını kaybetti. Kimisinde travma bırakan kimisin de ise geçmişi hatırlayan depremler 2024 yılında da Türkiye'nin yakasını bırakmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024'te Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 depremin kaydedildiğini bildirdi.

VİDEOLU ŞEKİLDE PAYLAŞILDI

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından, Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında meydana gelen deprem aktivitelerine ilişkin yapılan paylaşımda, "2024 yılında 32 bin 500 deprem, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

➡️ Ülkemiz ve yakın çevresinde 2024 yılında meydana gelen deprem aktivitesi.



➡️ 2024 yılında 3️⃣2️⃣.5️⃣0️⃣0️⃣ adet deprem, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir. pic.twitter.com/U1NINtSavo — AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2024

Paylaşımda yer alan videoda, depremlerin yıl içerisindeki hareketlilikleri de görülüyor.