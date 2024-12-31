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  4. Türkiye 2024 yılında 32 bin 500 kere sallandı! AFAD videolu duyurdu

Türkiye 2024 yılında 32 bin 500 kere sallandı! AFAD videolu duyurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.12.2024 16:08
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Bulunduğu bölge nedeniyle bir deprem ülkesi olan ülkemizde ve çevresinde 2024 yılında 32 binden fazla deprem oldu. Acı hatıralarla dolu mazimizde büyük sarsıntılar büyük yıkımlara neden olmuştu. 6 Şubat 2023'teki büyük felaketin ardından bölgede depremin etkileri hala silinmeye çalışılıyor.

Türkiye 2024 yılında 32 bin 500 kere sallandı! AFAD videolu duyurdu

Türkiye geçmişte birçok deprem felaketine tanıklık etti. Çok sayıda vatandaşımız depremler nedeniyle hayatını kaybetti. Kimisinde travma bırakan kimisin de ise geçmişi hatırlayan depremler 2024 yılında da Türkiye'nin yakasını bırakmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024'te Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 depremin kaydedildiğini bildirdi.

AA-20241219-36532193-36532192-HATAY_ARSUZDA_DEPREM_KONUTLARININ_YAPIMI_SURUYOR

VİDEOLU ŞEKİLDE PAYLAŞILDI

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından, Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında meydana gelen deprem aktivitelerine ilişkin yapılan paylaşımda, "2024 yılında 32 bin 500 deprem, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda, depremlerin yıl içerisindeki hareketlilikleri de görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
deprem Türkiye afad
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