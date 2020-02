Türkiye, 20’nci kez ISM Köln Fuarı'nda

“ÜRÜNLERDE ÇOK BAŞARILIYIZ”

Fuarla ilgili konuşan İHBİR Başkanı Haluk Okutur, “Avrupa ve Türkiye'deki ihracatçı üyelerimiz için çok önemli bir fuar. Şekerleme alanında İhtisas fuarı. Fuara her zaman olduğu gibi katılım çok fazla. Üye firmalarımızdan bu sene daha fazla katılım var ve bu katılım neticesinde Türkiye'nin şekerleme ürünlerinde ihracat rakamlarının her sene olduğu gibi bu sene daha da artacağını öngörüyoruz. Biz ürünlerimiz konusunda çok başarılıyız. Türkiye'deki ihracatçı firmalarımızın ürettiği ürünler dünya standartlarının çok üzerinde, zaten ülkemizin geleneksel lezzetleri çok ön planda. O bakımdan çok şanslıyız dünyanın en lezzetli ürünleri Türkiye'de. İhracatçı firmalarımız da her sene standartlarını daha da yükselterek dünya pazarlarında daha geniş pazarlara sahip olma imkânına kavuşuyorlar. Bu fuarlar çok önemli. Biz İHBiR olarak fuarlar konusunda çok deneyimliyiz. 2018-2019 yıllarında 10'dan fazla milli katılım fuarı tertipledik” diye konuştu.

"İSM SEKTÖRÜMÜZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"