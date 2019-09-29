Türkiye 2’ncisi Kahramanmaraş’tan çıktı

Bilge Çocuk dergisinin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği Mars’ta Hayat Hikaye Yarışmasının Türkiye 2’nci Kahramanmaraş’tan çıktı. Gazi Ortaokulu öğrencisi Didem Ülkü Demirci ödülünü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un elinden aldı.

Bilge Çocuk dergisi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması” ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerinin başvurabildiği “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması”na yapılan binlerce başvuru arasından dereceye giren ilk üç hikaye ödüle layık görüldü. Yedi hikaye de mansiyon ödülüne hak kazandı. İsfanbul Tema Park’ta düzenlenen törende sahiplerine verildi. Öğrenciler ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un elinden aldı.

İsfanbul Tema Park’ta yapılan ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk törene katılan binlerce öğrenciye “kuzularım” diye hitap etti.

"Bu yarışma neden umutlanmamız gerektiğini açıklıyor"

“Bilge Çocuk dergisinin çocuklar için bir hayat ve hayal hazırlayan bu toplantısında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum” diyen Selçuk: “Çocuklarımızın Mars’la ilgili bir yarışmaya katılıyor olması niye umutlanmamız gerektiğini açıklıyor. İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapacağız, yeter ki siz bu ülkeye sahip çıkın ve ülkemizin geleceği için heyecanlanın” dedi.

Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat ise “Bugün çok güzel bir hava var pırıl pırıl bir gün ve onu tamamlayan binlerce bilge çocuk burada. Çocuklar ailelerin meyvesi ailenin neslimizin ve ülkemizin devamı. Çocuk taze bir çiçek. Çocuğu itina ve sevgiyle yetiştirmek gerek” diye konuştu.