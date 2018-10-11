Türkiye Bilardo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 3. etap müsabakaları, Batman'da sürüyor. Batman Valiliği, Batman Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 5 Ekim'de başlayan organizasyonda, yaklaşık 600 sporcu mücadele ediyor. Vali Ahmet Deniz, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Batman'da 8 askerin şehit düştüğü terör saldırısını anımsatarak, acılarının büyük olduğunu söyledi. Acıları kadar öfkelerinin de büyük olduğunu belirten Deniz, bu kalleş saldırıyı yapanların, iş birlikçilerinin ve terörü destekleyen kim varsa hesabını vereceğini kaydetti. Terör saldırısının ardından Batman'da on binlerce vatandaşın Türk bayraklarıyla "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla yürüdüğünü dile getiren Deniz, bu saldırıların yapılacak hizmetlerin önüne geçemeyeceğini vurguladı. Vali Deniz, "Daha büyük organizasyonlar ve etkinlikler yapacağız. Daha fazla hizmet edeceğiz ki bunlara prim vermeyelim. Aramızda dünya şampiyonu olan sporcularımız var. Dünyaya al bayrağımızı dalgalandıran İstiklal Marşı'mızı dinleten sporcularımız var. Hepinize teşekkür ederim." diye konuştu.

\ - Ersan Ercan: "Yarın turnuvayı alnımızın akıyla bitireceğiz" Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın 3. etabına büyük erkekler, genç erkekler ve kadınlarda yaklaşık 600 sporcunun katıldığını belirtti. Organizasyonun yarın final müsabakaları ile sona ereceğini aktaran Ercan, "Çok güzel gidiyor. İnşallah yarın turnuvayı alnımızın akıyla bitireceğiz." ifadelerini kullandı. Batman'da 5 bin lisanslı bilardocu yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ercan, bu konuda Vali Deniz'in de çok büyük desteklerinin olduğunu aktardı. "Kentteki okullara 20 bilardo masası Valilik ve Belediye tarafından hediye edilecek. Batman'da ortaokul ve lise bünyesinde önümüzdeki sene bilardo yer alacak. Bu çok önemli bir gelişme." diyen Ercan, antrenörlük kursunu da Batman'da açacaklarını dile getirdi. En büyük hedeflerinin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu ifade eden Ercan, şöyle konuştu: "Bilardoda hem dünya hem de Türkiye şampiyonlarımız var. Erkekler kategorisinde gerçekten çok önemli sporcularımız, dünya ve Avrupa şampiyonlarımız var. Geçtiğimiz aylarda kupa ile dönen, bizleri onurlandıran sporcularımız mevcut. Kadınlarımızda bilhassa Gülşen Değener hem Avrupa şampiyonu oldu hem de dünya ikincisi. Bu sporu herkese tekrar tanıtmak ve oynanmasını sağlamak en büyük görevimiz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bilardo, matematiği, fiziği, geometriyi, psikolojiyi içinde barındıran, 365 gün yapılabilecek temiz ve gerçekten çok kaliteli bir spor. Gençlerin, bilardo ile tanışmalarını ve önlerine bilardo ile ilgili çok güzel hedefler koymalarını, bu sayede de bir sporcu kimliğiyle hayata tutunmalarını istiyorum."