"Türkiye 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Saha Sorumlusu İsmet Yasak, "Türkiye yaklaşık 8 yıldır süregelen çatışma ya da zulümden kaçan yaklaşık 3 milyon 700 bin Suriyeli ile 300 binin üzerinde de Suriyeli olmayan uluslararası koruma kapsamında sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapmaya devam etmektedir." dedi.

Trabzon'da BMMYK ve Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Trabzon İl Göç İdaresi Müdürlüğü ortaklığı ile hazırlanan "Göç Hikayeleri Projesi" sona erdi.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan BMMYK Saha Sorumlusu İsmet Yasak, projenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, dünya genelinde yaklaşık 71 milyon kişinin yerinden edildiğini ve bunun yaklaşık 30 milyonunun sığınmacı, göçmen ve mültecilerden oluştuğunu söyledi.

Yasak, Türkiye'nin dünyada en fazla mülteci barındıran ülke olduğuna işaret ederek, "Yaklaşık 8 yıldır süregelen çatışma ya da zulümden kaçan yaklaşık 3 milyon 700 bin Suriyeli ile 300 binin üzerinde de Suriyeli olmayan uluslararası koruma kapsamında sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapmaya devam etmektedir." diye konuştu.