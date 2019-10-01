"Türkiye 45 milyon turist seviyesine ulaşacak"

İLYAS GÜN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye'ye gelen turist sayısı olarak 8 aylık verilere baktığımızda yüzde 14, ağustosta ise yüzde 17 artış var. 45 milyon turist seviyesine ulaşılacak gibi gözüküyor. Türkiye yeni bir rekor kırmış olacak bu rakam yakalandığı takdirde." dedi.

Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nin yaylaları ve doğal güzellikleriyle iç turizmden sonra dış turizmden de ciddi pay almaya başladığını söyledi.

Karadeniz'in doğası, oksijen deposu havası, kültürel varlıklarıyla turizmdeki payını her geçen gün artırdığına işaret eden Bağlıkaya, "Akdeniz ve Ege bölgeleriyle kıyaslandığında yeteri kadar turist alıyor diyemeyiz ama turist sayısının artması için TÜRSAB olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de turist sayısının geçen yıla göre arttığına dikkati çeken Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye gelen turist sayısı olarak 8 aylık verilere baktığımızda yüzde 14, ağustosta ise yüzde 17 artış var. 45 milyon turist seviyesine ulaşılacak gibi gözüküyor. Türkiye yeni bir rekor kırmış olacak bu rakam yakalandığı takdirde. Önümüzdeki sene de rekor kırmaya devam edecek ve turist sayısı yükselecek diye düşünüyoruz. Ülkemizde huzur ve güven olduğu müddetçe bu sayılar her geçen gün biraz daha artacaktır."