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"Türkiye 45 milyon turist seviyesine ulaşacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Türkiye'ye gelen turist sayısı olarak 8 aylık verilere baktığımızda yüzde 14, ağustosta ise yüzde 17 artış var. 45 milyon turist seviyesine ulaşılacak gibi gözüküyor. Türkiye yeni bir rekor kırmış olacak bu rakam yakalandığı takdirde" - "Ülkemizde huzur ve güven olduğu müddetçe bu sayılar her geçen gün biraz daha artacaktır"

İLYAS GÜN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye'ye gelen turist sayısı olarak 8 aylık verilere baktığımızda yüzde 14, ağustosta ise yüzde 17 artış var. 45 milyon turist seviyesine ulaşılacak gibi gözüküyor. Türkiye yeni bir rekor kırmış olacak bu rakam yakalandığı takdirde." dedi.

Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nin yaylaları ve doğal güzellikleriyle iç turizmden sonra dış turizmden de ciddi pay almaya başladığını söyledi.

Karadeniz'in doğası, oksijen deposu havası, kültürel varlıklarıyla turizmdeki payını her geçen gün artırdığına işaret eden Bağlıkaya, "Akdeniz ve Ege bölgeleriyle kıyaslandığında yeteri kadar turist alıyor diyemeyiz ama turist sayısının artması için TÜRSAB olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de turist sayısının geçen yıla göre arttığına dikkati çeken Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye gelen turist sayısı olarak 8 aylık verilere baktığımızda yüzde 14, ağustosta ise yüzde 17 artış var. 45 milyon turist seviyesine ulaşılacak gibi gözüküyor. Türkiye yeni bir rekor kırmış olacak bu rakam yakalandığı takdirde. Önümüzdeki sene de rekor kırmaya devam edecek ve turist sayısı yükselecek diye düşünüyoruz. Ülkemizde huzur ve güven olduğu müddetçe bu sayılar her geçen gün biraz daha artacaktır."

TÜRSAB olarak Türkiye'nin tanıtımı için çalıştıklarını vurgulayan Bağlıkaya, "Seyahat acentelerini uluslararası fuarlara götürüyoruz, fuarlarda büyük stantlarla yer alıyoruz. Türkiye'de görev yapan yabancı misyon temsilcilerini ve büyükelçileri, ülkenin değişik yerlerine götürüyoruz. Yani birliğimiz hiç olmadığı kadar turizmle uğraşıyor, başka bir işle de uğraşmıyor." diye konuştu.

Bağlıkaya, turistleri "Arap, Rus" diye ayırmamak gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her bölgesini tercih eden turist farklı oluyor. Bazı ülkelerin turistleri deniz ve kumu tercih ediyor, bazıları ise daha çok kaplıca ve doğa turizmiyle ilgileniyor. Bazıları sağlık turizmi için geliyor, bazıları golf için. Her gelenin başımızın üstünde yeri var. Herhangi bir turist kitlesinin biraz daha fazla geliyor olması bizim için memnuniyet vericidir. Geçen yıl İngiliz turist sayısı olağan dışı artış gösterdi. Bunlardan kimse rahatsız olmuyor ama 'Arap turist artıyor mu?' diyorlar. Arap turist artsın, artması çok güzel bir şey. Keşke daha fazla turist gelse ülkemize."

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