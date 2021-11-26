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Türkiye 5 Afrika Ülkesine Sınırlarını Kapadı

26.11.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada büyük endişe yaratan ve Afrika ülkelerine yönelik seyahat yasakları getirilmesine neden olan Nu varyantı nedeniyle, Türkiye de 5 Afrika ülkesine yönelik seyahat kısıtlamaları getirdi

Dünyada büyük endişe yaratan ve Afrika ülkelerine yönelik seyahat yasakları getirilmesine neden olan Nu varyantı nedeniyle, Türkiye de 5 Afrika ülkesine yönelik seyahat kısıtlamaları getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Koca mesajında “Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Alınan karar uyarınca söz konusu ülkelere yapılan uçuşların da durdurulması bekleniyor. Yeni varyant başta AB ülkeleri ve İngiltere olmak üzere birçok ülkenin Afrika ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamaları getirmesine neden oldu.

"Nu varyantı" olarak isimlendirilen, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Omicron" adının verilmesini kararlaştırdığı, yeni varyanta karşı aşıların ne oranda koruyuculuk sağladığı konusunda da henüz net bilgiler bulunmuyor.

Güney Afrika’da ortaya çıktığı tespit edilen söz konusu varyantın Avrupa kıtasında ilk olarak Belçika’da görüldüğü rapor edildi.

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