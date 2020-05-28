HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye '5 stratejik konuda' çalışma başlattı

Türkiye '5 stratejik konuda' çalışma başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 14:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, 'gıda arz güvenliği', 'biyogüvenlik', 'siber güvenlik ve iletişim altyapısı', 'tıbbı cihaz' ile 'ilaç ve aşı' alanlarında çalışma başlattı.

Türkiye '5 stratejik konuda' çalışma başlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sonrası da önlem alınması gerekli stratejik konularla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başlandığı belirtildi.

5 KONUDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Buna benzer durumlarda oluşabilecek farklı senaryolara karşı Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerinin daha da artırılmasının önemine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun 'gıda arz güvenliği, biyogüvenlik, siber güvenlik ve iletişim altyapısı, tıbbı cihaz ile ilaç ve aşı' konularında Türkiye'deki eksiklerin tespit edilmesi ve gerekli teknolojilerin geliştirilmesi yoluyla stratejik konularda dışa bağımlılığın sıfıra indirilmesine yönelik politikaların belirlenmesi için çalışma başlattığı bildirildi.

Bu amaçla Türkiye'deki en yetkin akademisyenler, özel sektör kuruluşları temsilcileri ve ilgili kamu kurumu yetkililerinin içinde bulunduğu 80 kişilik 5 farklı çalışma grubu oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, tıbbi cihaz, ilaç ve aşı alanlarındaki çalışmaların Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ile koordinasyon içinde yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, belirlenen her bir konuda, Kovid-19 salgını sonrasında Türkiye'nin kendi kendine yeten ve daha da güçlenen bir konuma gelmesine yönelik ihtiyaçlara cevap verecek kısa, orta ve uzun vadeli politikalar oluşturulacağı, Kurulun bu 5 konuya özel önem vererek çalışmalarını yaz sonuna kadar tamamlayacağı duyuruldu.

'YAZ SONUNDA CUMHURBAŞKANIMIZA SUNACAĞIZ'

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, yaptığı değerlendirmede, gıda arz güvenliği, biyogüvenlik, siber güvenlik ve iletişim altyapısı ile tıbbı cihaz, ilaç ve aşı alanlarında yerli ve milli çözümler üretebilmesi için kritik öneme sahip hususları dikkate alacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin ihtiyaçlarına odaklandıklarının altını çizen Mandal, şunları kaydetti:

"Dünyadaki ve ülkemizdeki durumu titizlikle inceleyerek ülkemiz açısından tehditler ve fırsatları teker teker ortaya koyuyoruz. Hem mevcut salgın durumunun etkilerine hem de uzun vadede dünyada ortaya çıkabilecek yeni kriz senaryolarının bertaraf edilebilmesine odaklanıyoruz ve bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli politika önerileri geliştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği yönde çok değerli akademisyenler, iş dünyasının temsilcileri ve kamu yetkilileri ile çalışmalarımıza hızla başladık. Yaz sonunda Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Çekirge alarmı... Başkent, istilaya karşı hazırlanıyorÇekirge alarmı... Başkent, istilaya karşı hazırlanıyor
Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Yasin, Danla Bilic'i kızdırdı: Hesabınla vedalaş!

Yasin, Danla Bilic'i kızdırdı: Hesabınla vedalaş!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

Korkutan haberler geliyor! Her yerde ölümler azalırken...

Korkutan haberler geliyor! Her yerde ölümler azalırken...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Diğer Haberler
MSB açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sivas'ta 'meteor düştü' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Peş peşe ihbarlar geldi! Bir ili ayağa kaldıran olay

Sağlık Bakanı Koca 'Bu Ankara'nın başarısı' diyerek paylaştı! İşte Türkiye'de koronavirüsten ölüm oranı

Sağlık Bakanı Koca 'Bu Ankara'nın başarısı' diyerek paylaştı!

Hindistan'da çekirge alarmı... Yeni Delhi'de istilaya karşı önlemler alınıyor

Çekirge alarmı... Başkent, istilaya karşı hazırlanıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma namazı açıklaması

Ali Erbaş'tan cuma namazı açıklaması

Meteorolojiden iki bölge için fırtına uyarısı

Meteorolojiden iki bölge için fırtına uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.