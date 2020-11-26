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Türkiye 50 milyon doz koronavirüs aşısı için anlaşma imzaladı

26.11.2020 07:36 | Son Güncelleme:
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Türkiye 50 milyon doz koronavirüs aşısı için anlaşma imzaladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çin'de yerleşik Sinovac Biotech ile 50 milyon doz COVID-19 aşısı için anlaşma imzaladığını açıkladı.

Dün akşam yaptığı açıklamada Bakan Koca, ayrıca Covid-19’a ilişkin Türkiye’de 16 ayrı aşı çalışması yapıldığını hatırlattı.

Koca, şöyle devam etti:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle ile Erciyes Üniversitesinde geliştirilen aşının Faz-1 çalışmasında 44 gönüllüye uygulama yapıldı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Nisan ayında ilk aşımıza kavuşmayı ümit ediyorum. Bakanlığımıza başvurarak Aşı Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilen 15 aşı da desteklenmeye devam edilmektedir.”

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(Reuters)

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