Türkiye 50 milyon doz koronavirüs aşısı için anlaşma imzaladı

Dün akşam yaptığı açıklamada Bakan Koca, ayrıca Covid-19’a ilişkin Türkiye’de 16 ayrı aşı çalışması yapıldığını hatırlattı.

Koca, şöyle devam etti:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle ile Erciyes Üniversitesinde geliştirilen aşının Faz-1 çalışmasında 44 gönüllüye uygulama yapıldı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Nisan ayında ilk aşımıza kavuşmayı ümit ediyorum. Bakanlığımıza başvurarak Aşı Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilen 15 aşı da desteklenmeye devam edilmektedir.”

(Reuters)

