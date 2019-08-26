HABER

Türkiye 7 yaşındaki Salim için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:34 | Son Güncelleme

Nevşehirli 7 yaşındaki lösemi hastası Salim Denizhan için kök hücre kampanyası başlatıldı.

Türkiye 7 yaşındaki Salim için seferber oldu

Nevşehirli 7 yaşındaki lösemi hastası Salim Denizhan için kök hücre kampanyası başlatıldı. Minik Salim’in yeniden sağlığına kavuşabilmesi için kan vermek isteyenler Kızılay Kan Merkezine başvurabilecek.
7 yaşındaki lösemi hastası Salim Denizhan, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşama tutunmaya çalışıyor. Minik Salim’in tıpkı yaşıtları gibi sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesi için gerekli kök hücrenin bulunması amacıyla Nevşehir’de kampanya başlatıldı. Kan bağışında bulunarak kampanyaya katılmak isteyenler, Ticaret Borsası karşısında bulunan Kızılay Kan Merkezine başvurabilecekler. Nevşehir’de bugüne kadar 280 kişinin kampanyaya katıldığı öğrenilirken, minik Salim’in anneannesi Resmiye Ağaçdelen gözyaşları içinde yardım istedi.
Kampanyaya destek için Kızılay Kan Merkezine gelen vatandaşları karşılayarak teşekkür eden Resmiye Ağaçdelen, “Herkesten Allah razı olsun. Duygulandım. Hiçbir şey söyleyemiyorum. İnşallah aradığımız kan, doner biran önce bulunur. Ne olur gelin kan verin. Çocuğumuzu kurtaralım. Böyle ilgiyi, desteği beklemiyorduk. Ama çok duyarlı insanlarımız var. Herkes akın akın geliyor. Daha da gelseler iyi olur. Türkiye’nin her yerinde bu kampanya başlatıldı. Ne olur gelin kan verin, bugün bize, yarın size. Kimse bizim başımıza gelmez diye düşünmesin, herkes kan versin” diye konuştu.

Türkiye 7 yaşındaki Salim için seferber oldu

Türkiye 7 yaşındaki Salim için seferber oldu

Türkiye 7 yaşındaki Salim için seferber oldu

Türkiye 7 yaşındaki Salim için seferber oldu

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra... İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...
Sivas’ta Anadolu tarihini değiştirebilecek gelişmeSivas’ta Anadolu tarihini değiştirebilecek gelişme
5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika! Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

Bakan Akar duyurdu: Yarın başlayacak

Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

Büyük panik! Hastalar tahliye edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Kütahya'da çocuk parkında şüpheli paket paniği!

Çocuk parkında şüpheli paket paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.