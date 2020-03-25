Türkiye: 76 bin sığınmacı ayrıldı

İdlib saldırısı sonrası Avrupa ile arasındaki sınır kapılarını sığınmacılara açma kararı alan Türkiye, ülkeden ayrılan göçmen sayısının Pazar sabahı saat 09.55 itibarıyla 76 bin 358 olduğunu duyurdu. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nden bugün yapılan açıklamada ise Türkiye ile Yunanistan arasındaki geçiş noktalarında toplanan insan sayısının Cumartesi akşamı itibarıyla en az 13 bin olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'deki kent merkezlerinde de sınır bölgesine gitmeye hazırlanan otobüslerde çok sayıda kişinin olduğu ifade edildi.

Atina'dan Türkiye'ye suçlama

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Cumartesi gecesini Pazar'a bağlayan saatlerde sınırdan 9 bin 600 yasa dışı geçiş girişiminde bulunulduğunu ve bunların tamamının önlendiğini söyledi.

Skai televizyonuna konuşan Stefanis, bunun organize bir girişim olduğunu öne sürerek Türkiye'yi sığınmacıların sınırı yasa dışı bir şekilde geçmesine yardım etmekle suçladı. Stefanis, "Sadece durdurmamakla kalmıyorlar, onlara yardım da ediyorlar" dedi.