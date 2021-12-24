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Türkiye 770 Kişinin Mal Varlığını Dondurdu

24.12.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, terörizm finansmanı gerekçesiyle 770 kişinin ve ABD merkezli bir vakfın mal varlıklarını dondurdu. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete’nin Cuma günkü nüshasında yayınlandı.

Resmi Gazete’de Cuma günü yayımlanan karara göre Türkiye, teröre finansman sağladıkları gerekçesiyle toplam 770 kişi ve ABD’deki bir vakfın mal varlığını dondurdu.

Merkezi Chicago kentinde bulunan Niagara Vakfı'nın varlıkları, ABD’de yaşayan din adamı Fethullah Gülen’le bağlantıları nedeniyle donduruldu. Türkiye, Gülen’i 2016'daki darbe girişimini düzenlemekle suçluyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzalı kararda, 400'den fazla kişinin mal varlığının Gülen'le bağlantıları nedeniyle dondurulduğu bilgisi yer alıyor.

Ayrıca, kararda yer alan kişi ve kurumların, teröre finansman sağlama suçu başlıklı maddelerde yer alan fiillerle para temini ve tahsili yasaklanan fiiller gerçekleştirdikleri yönünde makul gerekçelere dayanılarak mal varlıklarının dondurulduğu belirtiliyor.

Karara göre, mal varlıkları dondurulanlar arasında yasadışı PKK ve IŞİD ile bağlantılı olmakla suçlanan 200'den fazla kişi de bulunuyor.

Listede, Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarının savcılarından, FETÖ davalarının tutuklu sanığı Zekeriya Öz, darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü’nde yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve Almanya’ya kaçan Adil Öksüz ve 2016 yılı Kasım ayından bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ağabeyi Nurettin Demirtaş da yer alıyor.

Kararda mal varlıkları dondurulanlar listesine, “FETÖ/PDY” üyeliğinden 454 kişi ve bir tüzel kişi, “PKK/KCK” üyeliğinden 108 kişi, “dini istismar eden terör örgütleri” üyeliğinden 119 kişi ve “sol terör örgütleri” üyeliğinden dolayı da 89 kişi dahil edildi.

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