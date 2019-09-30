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Türkiye, 8 ayda 31 milyon ziyaretçi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

TÜRKİYE, yılın ilk 8 ayında 31 milyon 1 bin 394 yabancı ziyaretçi ağırladı.

TÜRKİYE, yılın ilk 8 ayında 31 milyon 1 bin 394 yabancı ziyaretçi ağırladı. Rusya Federasyonu ile Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye’nin turizmdeki hızlı büyüme ivmesi devam ediyor. Ağustos ayında 6 milyon 307 bin 508 yabancı ziyaretçi ağırlayan Türkiye'nin ilk 8 ayda ulaştığı sayı, yine bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 14,72 artışla 31 milyon 1 bin 394 oldu. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçtiğimiz Ağustos ayında, yüzde 18,50 artış ve 1 milyon 78 bin 904 ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 8,98 artış ve 713 bin 527 ile Almanya ikinci, yüzde 15,97 artış ve 421 bin 466 ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla İran ve Bulgaristan izledi.
RUSYA İLK SIRADA
İlk 8 aylık dönemde ise en çok ziyaretçi yüzde 15,40 artış ve 4 milyon 831 bin 341 ile yine Rusya Federasyonu’ndan gelirken, yüzde 13,71 artış ve 3 milyon 384 bin 199 ile Almanya ikinci, yüzde 17,35 artış ve 1 milyon 849 bin 764 ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran takip etti. Türkiye'ye Ağustos ayında en çok giriş yapılan iller sıralamasında Antalya birinci, İstanbul ikinci ve Muğla üçüncü sırada yer aldı. İlk 8 ayda ise Antalya birinci, İstanbul ikinci, Edirne üçüncü oldu. Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre de Türkiye turist sayısında dünyada 6’ncı, turizm gelirinde 14’üncü sırada yer alıyor.

ANKARA, (DHA)-

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