Türkiye 90 Milyon Doz Pfizer-Biontech Aşısı Alıyor

Türkiye, 90 milyon doz Pfizer-Biontech aşısı alacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 90 milyon doz Biontech aşısının yanısıra, Çin’in Sinovac ve Rusya’nın Sputnik aşılarını almak üzere anlaşmalar imzaladığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, aşıların gelmesiyle birlikte yoğun bir aşılama programının başlayacağını ve toplumsal bağışıklığın Eylül ayına kalmadan Temmuz ayı gibi sağlanabileceğini belirtti.

Fahrettin Koca, Biontech şirketi kurucu ortağı ve eşi Özlem Türeci’yle birlikte Almanya’da Corona virüsü aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin’in bu hafta yapılacak olan Corona virüsü Bilim Kurulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılacağını da belirtti.

Bakan Koca, Biontech’le yapılan aşı anlaşmasına ilişkin detayların Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından duyurulmasını istediklerini dile getirdi. Koca, yaz aylarında yapılacak aşılamayla 18 yaşına kadar olan yetişkinlerin aşılamasının tamamlanmasını hedeflerini dile getirdi.

Çin’li Sinovac firmasının, Türkiye’yle aşı üretimi konusunda aşı yapıldığı haberini de doğrulayan bakan Koca, bunun kısa bir sürede olamayacağını ifade etti. Koca, bu hafta Çin’den Türkiye’ye 10 milyon dozluk yeni bir parti aşının daha gelmesini beklediklerini de dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri bugüne dek Türkiye’nin 30 milyon doz aşı temin ettiğini belirtiyorlar. Uzmanlar özellikle Ramazan Bayramı’na denk gelen uzun kapanma döneminde yoğun bir aşılama programının yapılamamasının önemli bir fırsatı kaçırmak anlamına geldiğini ifade ediyorlar.

