Türkiye: AB Doğu Akdeniz konusunda tarafsız davranmalı

Türkiye, AB’yi tarafsız davranmaya davet etti.Avrupa Birliği’nin (AB) Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceğini açıklamasınınardından Türkiye’den yanıt geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, AB’nin Doğu Akdeniz’de çözümden yana olması halinde “tarafsız” davranması ve “dürüst bir arabulucu” olması konusunda çağrıda bulunuldu.

AB’nin, Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz’de yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetlerini durdurmasını istemesinin eleştirildiği açıklamada konuyla ilgili olarak “AB’nin ülkemizin kendi kıta sahanlığı içinde yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi haddine değildir” denildi. AB’nin bu konuda bir yetkisinin olmadığının AB Adalet Divanı tarafından ortaya konduğunun belirtildiği açıklamada, “Bu talep AB’nin hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır” denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin diyalog ve diplomasiye vurgu yaptığına ancak AB’nin Türkiye’ye yaptırım yapılabileceğini belirtmesinin mevcut sorunların çözümüne yardımcı olmadığına ve bu durumun Türkiye’nin “kararlılığını daha da arttırdığına” dikkat çekildi. Açıklamada, “Türkiye, karşısında kurulan tüm hukuksuz ittifaklara rağmen, kendisinin ve Kıbrıs Türkleri’nin çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir” denildi.