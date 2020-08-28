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Türkiye: AB Doğu Akdeniz konusunda tarafsız davranmalı

28.08.2020 19:05 | Son Güncelleme

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz’deki yetki alanı gerginliğinin azaltılmaması halinde AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayabileceği açıklamasına sert tepki verdi.

Türkiye: AB Doğu Akdeniz konusunda tarafsız davranmalı

Türkiye, AB’yi tarafsız davranmaya davet etti.Avrupa Birliği’nin (AB) Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceğini açıklamasınınardından Türkiye’den yanıt geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, AB’nin Doğu Akdeniz’de çözümden yana olması halinde “tarafsız” davranması ve “dürüst bir arabulucu” olması konusunda çağrıda bulunuldu.

AB’nin, Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz’de yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetlerini durdurmasını istemesinin eleştirildiği açıklamada konuyla ilgili olarak “AB’nin ülkemizin kendi kıta sahanlığı içinde yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi haddine değildir” denildi. AB’nin bu konuda bir yetkisinin olmadığının AB Adalet Divanı tarafından ortaya konduğunun belirtildiği açıklamada, “Bu talep AB’nin hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır” denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin diyalog ve diplomasiye vurgu yaptığına ancak AB’nin Türkiye’ye yaptırım yapılabileceğini belirtmesinin mevcut sorunların çözümüne yardımcı olmadığına ve bu durumun Türkiye’nin “kararlılığını daha da arttırdığına” dikkat çekildi. Açıklamada, “Türkiye, karşısında kurulan tüm hukuksuz ittifaklara rağmen, kendisinin ve Kıbrıs Türkleri’nin çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin sebebinin “maksimalist ve uluslararası hukuka aykırı eylem ve talepleriyle” Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin olduğu belirtilirken, AB’nin “birlik dayanışması bahanesiyle koşulsuz destek vermesi gerginliği daha da tırmandırmaktadır” denildi. Açıklamada Türkiye, AB’yi Yunanistan’a destek olmamaya davet etti.

AB’den yaptırım sinyali gelmişti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının Cuma günkü toplantısından sonra yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin diplomatik yollardan çözülmemesi halinde Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulanabileceğini belirtmişti. Borrell bu tedbirler arasında bireylere, varlıklara veya gemilere karşı yaptırım ve AB'ye ait limanların, kapasitelerin, teknolojilerin, tedariğin kullanımının yasaklanması olabileceğini aktarmıştı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının, kimin deniz yetki alanında olduğu ile ilgili olarak Temmuz ayından bu yana gerginlik yaşanıyor. Türkiye, Oruç Reis gemisiyle Doğu Akdeniz’de “kendi kıta sahanlığı içerisinde” faaliyette bulunurken, Yunanistan Oruç Reis gemisinin Yunanistan’ın yetki alanı içerisinde faaliyet gösterdiğini iddia ediyor.

DW/DÇÜ,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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