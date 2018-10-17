"Türkiye-AB finansal iş birliği iyi kullanılıyor"

KOCAELİ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Türkiye ve AB arasındaki finansal iş birliğinin ne kadar iyi kullanıldığını görüyoruz. Burada harcadığımız para hakikaten doğru yerlere gidiyor, bunu görüyoruz. Bu fonlar, Türkiye'nin faydasına kullanılıyor." dedi. Kocaeli Sanayi Odası'nın (KSO) Olağan Meclisi Toplantısı'nda konuşan Berger, Türkiye ve AB arasında çok ciddi bir ticaret blokunun oluştuğunu söyledi. Berger, Türkiye'de ziyaret ettiği şirketlerde AB standartlarının, normlarının uygulandığını gördüğünü aktardı. Kurallara dayalı uluslararası ekonomik düzenin, korumacılık ve serbest ticaretin çok önemli olduğunu belirten Berger, "AB ve Türkiye bu konuda mutabık. Ekonomik meseleler dışında da çok önemli noktalarda iş birliği gerçekleştirdik. Göç, mermer konusu, Suriye'deki güvenlik konularında önemli mesafeler katettik." diye konuştu. - "Mültecileri destekleme konusunda yeni kararlar aldık" Berger, bu yıl mülteci konusunda, Türkiye'ye verilen desteği yenileme kararı aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Mültecileri destekleme konusunda yeni kararlar aldık. Bu ev sahibi ülkeleri de kapsıyor. Ek 3 milyar avronun Türkiye'ye verilmesi kararı alındı. Bu da ilk verilen 1 milyar avronun haricinde bir tutar. 2016'da 3 artı 3 milyar dolar anlaşma yapılmıştı ama Türkiye'den Avrupa'ya geçen göçmenlerin de yeniden yerleştirilmesi üzerine kararlar alındı. Yunanistan'a yasa dışı yolla geçen mültecilerin de Türkiye'ye dönüşü sağlandı. Biz çok memnunuz bundan çünkü Cumhurbaşkanlığının nezdinde de şunu görüyoruz şirketler, ticaret ve sanayi, bu konuda bir menfaat görecek. Uzun vadeli sürdürülebilirlik ve ekonomik entegrasyona odaklanmalı. Bu nedenle sadece mültecilere yönelik istihdam değil, aynı zamanda başka fırsatlar da ortaya çıkacak. İş piyasasında başarı sağlamak istiyorsanız dil probleminin aşılması lazım." Türkiye ile yapılan finansal iş birliğinin sanayicilere, insanlara dokunduğunu görmenin tatminkar olduğunu anlatan Berger, "Kocaeli Sanayi Odası'na teşekkür ediyorum. AB standart ve normlarının artırımına yönelik projeler gerçekleştiriyor. Türkiye ve AB arasındaki finansal iş birliğinin ne kadar iyi kullanıldığını görmek mümkün. Burada harcadığımız para hakikaten doğru yerlere gidiyor, bunu görüyoruz. Türkiye'nin faydasına kullanılıyor bu fonlar." ifadelerini kullandı.