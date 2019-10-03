"Türkiye-AB göç mutabakatını olumlu şekilde gözden geçirmeliyiz"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nda göç konusunu üstlenmeye aday gösterilen Yunanistan'ın Komisyon Üyesi Margaritis Schinas, "Önümüzdeki dönemde Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatını olumlu şekilde gözden geçirmeliyiz." dedi.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) milletvekillerinin onayını almak için soru-cevap oturumuna katılan Schinas, AB Komisyonu Başkanlığı görevini 1 Kasım'da devralacak Ursula von der Leyen'in kendine verdiği ve göç politikasını da içeren "Avrupalı Yaşam Biçimini Korumak" adlı dosya hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bir milletvekilinin "Türkiye-AB göç mutabakatı şimdiye kadar olumlu sonuçlar verdi. Ancak bu durum son dönemde değişti. Bu konuda Türkiye'ye baskı uygulanacak mı? Mutabakat yeniden düzenlenmeli mi?" sorularını yanıtlayan Schinas, konunun bugün Türkiye'de AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries tarafından gündeme getirildiğini belirtti.

Schinas, "Türkiye yıllardır topraklarında 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu büyük bir yük. Bunu takdir etmemiz gerekir." diye konuştu.