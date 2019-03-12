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"Türkiye AB için kilit bir ortak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 23:39 | Son Güncelleme

Romanya Başbakanı Viorica Dancila: "Türkiye AB için kilit bir ortak"

BÜKREŞ (AA) - AB Dönem Başkanı Romanya'nın Başbakanı Viorica Dancila, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Türkiye AB için kilit bir ortak." dedi.

Romanya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Dancila, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz'ı kabul etti.

Dancila, iki ülke arasında stratejik ortaklığa dayanan ilişkilerin öneminin altını çizerek, Türkiye'nin, AB üyesi ülkeler dışında Romanya'nın en önemli ekonomik ortağı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemeye devam edeceklerini belirten Viorica Dancila, AB dönem başkanlığı süresince Romanya'nın yapıcı dinamiği teşvik edeceğini kaydetti.

Başbakan Dancila, Türkiye'nin bölgedeki zorlukları yönettiğini ve ortak çıkarları takip ettiğini vurgulayarak, "Türkiye AB için kilit bir ortak." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Aramaz ise Romanya ile çok yakın ve güçlü ilişki ve iş birliğini her alanda daha da ileri götürmek yönünde çaba sarf edeceğini belirterek, çeşitli projelerin tamamlanması hususunda atılabilecek adımların beklendiğine değindi.

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