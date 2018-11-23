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Türkiye-AB ilişkileri

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: - "Türkiye-AB ilişkileri artık sadece mülteciler konusuna indirgenmiş bulunmaktadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, "Türkiye-AB ilişkileri artık sadece mülteciler konusuna indirgenmiş bulunmaktadır." dedi.

Çeviköz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Komşuluk Politikaları ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn ile görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ünal Çeviköz, dünkü görüşmelerde AB tarafının, Türkiye'de Kopenhag kriterlerinden uzaklaşılmasının kuvvetle altını çizdiğinin, hukukun üstünlüğü anlayışı yerleşmedikçe Türkiye-AB ilişkilerindeki tıkanmanın aşılamayacağını vurguladığının açık bir şekilde görüldüğünü söyledi.

Akademisyenler ve insan hakları savunucularının karşılaştıkları uygulamalardan duyulan endişelerin dile getirildiğini belirten Çeviköz, bu sebeplerden ötürü Türkiye ile yeni bir faslın açılmasının mümkün olmadığının söylendiğini aktardı.

Vize serbestisi konusunda atılan adımların da 3 yıl önce bırakıldığı yerde durduğunu öne süren Çeviköz, şöyle konuştu:

"Vize serbestisi konusunda 3 yıl önümüzde duran 7 kriterden bugün bir tanesinin aşıldığı görülüyor. Bir diğerinin aşılması için görüşmelerin bu ay sonunda başlayacağı söyleniyor. Türkiye pasaportu sahibi yurttaşlarımızın Avrupa'ya hala vize alarak gidiyor olmalarının başlıca sebebi, AKP yönetiminin Türkiye-AB ilişkilerini önemsememesidir. Yurttaşlarımızın bu haktan mahrum bırakılmalarını derin bir teessür ile karşılıyoruz. Gümrük Birliği konusunda da herhangi bir ilerleme sağlanmayacağı yapılan görüşmelerde yine tarafımıza söylenmiştir. Sonuç olarak Türkiye-AB ilişkileri artık sadece mülteciler konusuna indirgenmiş bulunmaktadır. Bu konuda bile Avrupa Sayıştayı Türkiye'ye yapılan maddi yardımların şeffaflık içinde hesabının verilememesinden dolayı sıkıntıda olduklarını dile getirmektedir."

Çeviköz, Türkiye'de demokratik kurumların işlevselliğini kaybettiği gerçeğinin AB'nin tüm kurumları nezdinde kabul edildiğini iddia etti.

AK Parti yönetiminin, Cumhuriyetin 95 yıllık demokratik değer ve kazanımlarını alaşağı ettiğini ileri süren Çeviköz, şöyle devam etti:

"Tek adam rejiminde hukukun üstünlüğü, evrensel hukuk normlarına bağlılık ve yargı bağımsızlığı 12 Eylül'den bile daha geridedir. Bu gerileme bu hafta başında AİHM tarafından alınan kararla bir kez daha teyit edilmiştir. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier, AİHM kararının hızlı bir şekilde uygulanmasını ümit ettiğini belirtti. Aynı uyarı dün Mogherini ve Hahn tarafından da tekrarlandı. Türkiye, AB ile ilişkilerin kopma noktasına geldiği bu süreçte köprüleri yakan bir davranış içine girmemelidir."

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AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM

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