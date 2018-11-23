Akademisyenler ve insan hakları savunucularının karşılaştıkları uygulamalardan duyulan endişelerin dile getirildiğini belirten Çeviköz, bu sebeplerden ötürü Türkiye ile yeni bir faslın açılmasının mümkün olmadığının söylendiğini aktardı.

"Vize serbestisi konusunda 3 yıl önümüzde duran 7 kriterden bugün bir tanesinin aşıldığı görülüyor. Bir diğerinin aşılması için görüşmelerin bu ay sonunda başlayacağı söyleniyor. Türkiye pasaportu sahibi yurttaşlarımızın Avrupa'ya hala vize alarak gidiyor olmalarının başlıca sebebi, AKP yönetiminin Türkiye-AB ilişkilerini önemsememesidir. Yurttaşlarımızın bu haktan mahrum bırakılmalarını derin bir teessür ile karşılıyoruz. Gümrük Birliği konusunda da herhangi bir ilerleme sağlanmayacağı yapılan görüşmelerde yine tarafımıza söylenmiştir. Sonuç olarak Türkiye-AB ilişkileri artık sadece mülteciler konusuna indirgenmiş bulunmaktadır. Bu konuda bile Avrupa Sayıştayı Türkiye'ye yapılan maddi yardımların şeffaflık içinde hesabının verilememesinden dolayı sıkıntıda olduklarını dile getirmektedir."

Çeviköz, Türkiye'de demokratik kurumların işlevselliğini kaybettiği gerçeğinin AB'nin tüm kurumları nezdinde kabul edildiğini iddia etti.

AK Parti yönetiminin, Cumhuriyetin 95 yıllık demokratik değer ve kazanımlarını alaşağı ettiğini ileri süren Çeviköz, şöyle devam etti: