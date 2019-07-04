Türkiye-AB İş Diyaloğu Projesi

BRÜKSEL (AA) - Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, "Türkiye ve Belçika ekonomik ilişkilerinde büyük potansiyel var." dedi.

Gümrükçü, Brüksel'deki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Temsilciliği'nde "Türkiye-Avrupa Birliği (AB) İş Diyaloğu Projesi" kapsamında düzenlenen programda konuştu.

Belçika'nın AB ve NATO gibi iki önemli kuruma ev sahipliği yaptığını anımsatan Gümrükçü, "Belçika, ticaret ve yatırım gibi konularda dünyanın en açık ekonomilerinden biri." ifadesini kullandı.

Gümrükçü, Belçika'nın Avrupa'da merkezi bir bölgede olduğunu, Türkiye'nin de Avrupa, Asya ve Afrika arasında stratejik bir konumda bulunduğunu vurguladı.

Karşılıklı ticaret hacminin yıllık 10 milyar avro civarında olduğunu belirten Gümrükçü, "Türkiye ve Belçika ekonomik ilişkilerinde büyük potansiyel var." diye konuştu.

Çok sayıda Belçika şirketinin Türkiye'de yatırımları bulunduğuna işaret eden Gümrükçü, ekonomik ilişkilerin daha da gelişebileceğini söyledi.

Gümrükçü, Türkiye'de 4 yıllık seçimsiz bir dönem beklendiğini, Türkiye'nin Belçika ve diğer Avrupa ülkeleri için çok iyi bir ortak olduğunu vurguladı.