Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı Beştepe'de

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye - AB Karma \u0130sti\u015fare Komitesi T\u00fcrkiye Kanad\u0131'n\u0131 Be\u015ftepe'de kabul etti.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-Kabulden genel ve detaylar\nANKARA (DHA) Erkekler anlatt\u0131: Kad\u0131nlar\u0131n yatak odas\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck 10 seks hatas\u0131\u00d6len tavu\u011fun yumurtalar\u0131ndan 6 civcivin canl\u0131 \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Erba\u015f, Yeni Zelanda Etnik Topluluklar Bakan\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc
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