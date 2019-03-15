"Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı iş birliklerine olanak sağlayacak"

TUĞÇENUR YILMAZ - Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Tükiye-Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Konseyi Toplantısına ilişkin, "Bu toplantı, umarım, her iki tarafın şeffaf ve dürüst bir diyalog süreci geliştirmelerine, göç, terörle mücadele, enerji, ulaşım, ekonomi ve ticaret gibi ortak zorluk ve çıkar alanlarında iş birliği geliştirmelerine olanak sağlayacak." dedi.

Ankara Anlaşması kapsamında kurulan ve Türkiye-AB ilişkilerinin en üst düzeyde karar alma organı olan Ortaklık Konseyi Toplantısı öncesi AB Konseyi Dönem Başkanı Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Şopanda, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şopanda, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi kapsamında AB Dışilişkiler Servisi ve üye ülkelerle yakın çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, konseyin 4 yıl aradan sonra bugün gerçekleşecek 54. toplantısının Türkiye-AB ilişkilerini etraflıca değerlendirmek için iyi bir fırsat olacağını vurguladı.

- Şeffaf ve dürüst diyalog süreci

Toplantının ikili ilişkilere atfettikleri önemi pekiştirmeleri için taraflara imkan tanıyacağını söyleyen Şopanda, "Bu toplantı, inşallah, her iki tarafın şeffaf ve dürüst bir diyalog süreci geliştirmelerine, göç, terörle mücadele, enerji, ulaşım, ekonomi ve ticaret gibi ortak zorluk ve çıkar alanlarında iş birliği geliştirmelerine olanak sağlayacak." ifadesini kullandı.