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Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu'nun tartışılacağı "Diplohack" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik: - "Sivil Toplum Diyaloğunu AB Başkanlığı olarak bir marka haline getirdik. Bunun da verdiği güçle sivil toplumu, Türkiye-AB müzakere sürecinde bir sektör olarak tanımlattık. Bu bizim için çok önemli bir başarı" - Diplohack'e Gaziantep'ten katılan Yenilenebilir Enerji Teknisyeni Mustafa Gören:, - "Diplohack, herkesin katılması gereken bir faaliyet. Özellikle gençlerin yenilikçi bir fikir akımı yaratması, beyin fırtınası yapması için buralara gelip kendilerini keşfetmeleri lazım"

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği iş birliğinde Türkiye Eğitim Derneği (TED) Üniversitesinde düzenlenen ve Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu'nun geleceğinin tartışılacağı "Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu Diplohack" etkinliğinde katılımcılar çeşitli aktivitelerle hem eğlenecek hem fikir üretecek.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik, AB Başkanlığının faydalanıcısı olduğu, AB Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) Sivil Toplum Sektörü kapsamında desteklenen, Türkiye-AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı ve bu kapsamda düzenlenen "Diplohack" etkinliği hakkında AA muhabirine konuştu.

Atik, Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu'nun AB ile yürütülmekte olan müzakere sürecinde sağlanan mali yardımlarla yaklaşık 10 yıldır finanse edilen kendine has bir program olduğunu söyledi.

"Sivil Toplum Diyaloğu ile vatandaşlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi, vakıflarımızı, derneklerimizi de dahil ederek hep birlikte bir inisiyatif alabilmenin çabası içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz." diyen Atik, bugüne kadar 650'nin üzerinde diyalog ortamı kurulmasına vesile olduklarını belirtti.

Atik, Türkiye'den ve AB üyesi ülkelerden STK'lerin kendi aralarında müzakere süreci kapsamında değişik temalar üzerinde ortaklık projeler yaptıklarını kaydetti.

Bu projelerle halkları birleştirmeyi, mevcut ise karşılıklı önyargıların, yanlış anlamaların önüne geçilmesini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Atik, "Sivil Toplum Diyaloğunu AB Başkanlığı olarak bir marka haline getirdik. Bunun da verdiği güçle sivil toplumu, Türkiye-AB müzakere sürecinde bir sektör olarak tanımlattık. Bu bizim için çok önemli bir başarı." dedi.

Atik, bugün başlayıp iki gün boyunca sürecek "Diplohack" etkinliğinin de farklı bir içeriği olduğuna dikkati çekerek, "İstiyoruz ki Sivil Toplum Diyaloğu kalıcı yapılar üzerinde inşa edilsin, sürdürülebilir olsun." diye konuştu.

Diplohack'e katılacak grupların yeni, yaratıcı fikirler üzerinde çalışacaklarını anlatan Atik, "Katılımcılar, elde ettikleri sonuçlarla Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğunun nasıl kalıcı hale getirileceğine yönelik bize ipuçları verecekler. Biz de bundan sonraki çalışmalarımızda bu ipuçlarını değerlendirerek farklı aksiyonlar alabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Atik, Diplohack'e katılanları Türkiye geneline yaptıkları çağrıyla belirlediklerini söyledi. Atik, bu kapsamda bir araya gelen STK'lerin temsilcileri, özel sektör çalışanları ve gençler olmak üzere toplumun her sektöründen kişileri Türkiye-AB müzakere sürecine dahil etmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Diplohack'e İstanbul'dan katılan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zülal Erdoğan da programdan Twitter aracılığıyla haberdar olduğunu belirterek, "İlginç bir tecrübe olacağını düşündüm çünkü, hackathon konsepti (genellikle 48 saat süren fikir aşamasının sonucunda bulunan kavramlar ve edinilen bilgilerin somut hale getirildiği tartışma formatı) sosyal bir konuyla birleştiğinde ilginç bir deneyim olabileceğini ve çok farklı alanlardan, farklı uzmanlıklardan insanlarla birlikte beyin fırtınası yapmanın ilham verici bir deneyim olabileceğini düşündüm." diye konuştu.

Türkiye AB ilişkilerinde Sivil Toplum Diyaloğu'nun önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Erdoğan, siyasi ilişkilerin yanı sıra halklar arasında sivil toplum aracılığıyla bağlar kurmaları gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Diplohack'e Gaziantep'ten katılan Yenilenebilir Enerji Teknisyeni Mustafa Gören ise bu projeye katılmakla yenilikçi fikirler üretmek ve sosyal sorunları çözmek istediğinden bahsetti.

Gaziantep'te birçok uluslararası projeye katıldığını ve AB'den ödül aldığını anlatan Gören, "Diplohack, herkesin katılması gereken bir faaliyet. Özellikle gençlerin yenilikçi bir fikir akımı yaratması, beyin fırtınası yapması için buralara gelip kendilerini keşfetmeleri lazım." dedi.

İki gün boyunca aralıksız sürecek Diplohack etkinliğinde katılımcılar, birlikte yaratıcı fikirler üretecekleri çalıştayların yanı sıra dart, langırt gibi oyunlar oynayarak hem eğleniyor hem üretiyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Sivil Toplum Diyaloğu Türkiye

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