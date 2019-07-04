"Sivil Toplum Diyaloğu ile vatandaşlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi, vakıflarımızı, derneklerimizi de dahil ederek hep birlikte bir inisiyatif alabilmenin çabası içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz." diyen Atik, bugüne kadar 650'nin üzerinde diyalog ortamı kurulmasına vesile olduklarını belirtti.

Atik, Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu'nun AB ile yürütülmekte olan müzakere sürecinde sağlanan mali yardımlarla yaklaşık 10 yıldır finanse edilen kendine has bir program olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik, AB Başkanlığının faydalanıcısı olduğu, AB Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) Sivil Toplum Sektörü kapsamında desteklenen, Türkiye-AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı ve bu kapsamda düzenlenen "Diplohack" etkinliği hakkında AA muhabirine konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği iş birliğinde Türkiye Eğitim Derneği (TED) Üniversitesinde düzenlenen ve Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu'nun geleceğinin tartışılacağı "Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu Diplohack" etkinliğinde katılımcılar çeşitli aktivitelerle hem eğlenecek hem fikir üretecek.

Atik, Türkiye'den ve AB üyesi ülkelerden STK'lerin kendi aralarında müzakere süreci kapsamında değişik temalar üzerinde ortaklık projeler yaptıklarını kaydetti.

Bu projelerle halkları birleştirmeyi, mevcut ise karşılıklı önyargıların, yanlış anlamaların önüne geçilmesini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Atik, "Sivil Toplum Diyaloğunu AB Başkanlığı olarak bir marka haline getirdik. Bunun da verdiği güçle sivil toplumu, Türkiye-AB müzakere sürecinde bir sektör olarak tanımlattık. Bu bizim için çok önemli bir başarı." dedi.

Atik, bugün başlayıp iki gün boyunca sürecek "Diplohack" etkinliğinin de farklı bir içeriği olduğuna dikkati çekerek, "İstiyoruz ki Sivil Toplum Diyaloğu kalıcı yapılar üzerinde inşa edilsin, sürdürülebilir olsun." diye konuştu.

Diplohack'e katılacak grupların yeni, yaratıcı fikirler üzerinde çalışacaklarını anlatan Atik, "Katılımcılar, elde ettikleri sonuçlarla Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğunun nasıl kalıcı hale getirileceğine yönelik bize ipuçları verecekler. Biz de bundan sonraki çalışmalarımızda bu ipuçlarını değerlendirerek farklı aksiyonlar alabileceğiz." ifadelerini kullandı.