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Türkiye -AB "Siyasi Diyalog Toplantısı" 25 Ekim'de Ankara'da yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ile Avrupa Birliği (AB) arasında siyasi direktörler düzeyinde "Siyasi Diyalog Toplantısı" 25 Ekim'de Ankara’da yapılacak.

ANKARA (DHA) - TÜRKİYE ile Avrupa Birliği (AB) arasında siyasi direktörler düzeyinde "Siyasi Diyalog Toplantısı" 25 Ekim'de Ankara’da yapılacak. Toplantıda, AB ile müzakere sürecimizdeki gelişmeler, katılım öncesi fonlar dahil mali işbirliği, vize muafiyeti, gümrük birliği, enerji, ticaret, terörle mücadele ve göç gibi AB ile işbirliğimizin temel alanları ele alınacak, ayrıca Suriye, Irak ve Ortadoğu barış süreci başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından toplantıya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın başkanlığındaki heyetimiz ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Jean Christophe Belliard ile AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson başkanlığındaki AB heyeti arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, AB ile müzakere sürecimizdeki gelişmeler, katılım öncesi fonlar dahil mali işbirliği, vize muafiyeti, gümrük birliği, enerji, ticaret, terörle mücadele ve göç gibi AB ile işbirliğimizin temel alanları ele alınacak, ayrıca Suriye, Irak ve Ortadoğu barış süreci başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

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