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  4. 'Türkiye AB'ye üye olmalı mı?' anketinin sonucu açıklandı

'Türkiye AB'ye üye olmalı mı?' anketinin sonucu açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Metropoll Araştırma şirketi, Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

'Türkiye AB'ye üye olmalı mı?' anketinin sonucu açıklandı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Metropoll Araştırma şirketi, anketin sonucunu bugün kamuoyu ile paylaştı.

'Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmalı mıdır, olmamalı mıdır?' sorusuna anket katılımcılarının yüzde 53,7'si 'Evet, üye olmalı' yanıtını verirken yüzde 34,7 ise 'Hayır, üye olmamlı' yanıtını verdi.

'Fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 11,6.

Şirketten ankete ilişkin yapılan açıklamada, 'Ülkemizin %53.7'si Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin parçası olarak görmek istiyor. 18-34 yaş arası genç nüfus grubunda bu isteğin ülke ortalamasına göre daha kuvvetli olduğunu görüyoruz' denildi.

anket


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Anket Sonuçları Türkiye-AB İlişkileri

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