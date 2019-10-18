Türkiye-ABD anlaşması Asya-Pasifik basınında olumlu yankı buldu

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi, "Türkiye ve ABD, askeri operasyonu geçici olarak durdurmak için anlaşmaya vardı ancak Türkiye, ateşkes söylemini reddetti" başlığıyla verdiği haberinde, "Bir taraftan ABD, Türkiye'nin Suriye'de ateşkes yaptığını ilan etti, diğer taraftan Ankara ilgili tarifi reddetti." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yer verilen haberde, Çavuşoğlu'nun "Türkiye, sadece YPG ve PKK teröristleri bölgeyi terk ettikten sonra Suriye'nin kuzeyinde operasyona son verecek." sözleri ön plana çıkarıldı.

Çin haber ajansı Şinhua, Türkiye ve ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmesini okuyucularına, "ABD ve Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge ve ateşkes için anlaşmaya vardı" manşetiyle duyurdu.

PEKİN/MELBOURNE/CAKARTA/ Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma, Asya ve Pasifik ülkelerinin medyasında olumlu değerlendirildi.

Türkiye ve ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı Rus basını üzerinden takip eden Global Times, Çavuşoğlu'nun "Türkiye'nin Suriye'deki harekatı geçici olarak durdurması ateşkes değildir, ateşkes sadece iki meşru taraf arasında olur." ifadelerine dikkati çekti.

Başka bir haber ajansı China News Service (CNS) ise anlaşmayı, "Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeyinde geçici ateşkes için anlaştı, 120 saat sürecek." manşetiyle okuyucularına duyurdu.

CNS haberinde, Pence'in "Türkiye ve ABD, krizi barışçıl şekilde çözmek için anlaştı. Ateşkes gerçekleşirse, ABD, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları kaldıracak." ifadelerine yer verirken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Pence'i teyit ettiğine işaret edildi.

- "Medeniyetler için harika bir gün"

Avustralya basını, varılan anlaşmanın Suriye krizi için olumlu sonuçlar getireceğine yönelik resmi makamlardan gelen beyanları okuyucularıyla paylaştı.

Türkiye'nin Kürt grupların öncülüğündeki birliklerin çekilmesi için operasyona ara verdiğini duyuran Avustralya devlet yayın kurumu ABC, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında 4 saatlik bir toplantı sonrasında anlaşmaya varıldığını açıkladı.