Türkiye-ABD anlaşması Kürtler için de belirsiz

Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik askeri operasyon hazırlığında olduğunu duyurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında başlayan görüşmeler üç maddelik bir uzlaşma ile sonuçlandı. Ancak anlaşmanın detaylarına ve nasıl uygulanacağına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Kuzey Suriye'deki Kürt politikacılardan biri olan Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Yürütme Kurulu Üyesi Aldar Khalil, "anlaşmada üzerinde tartışılacak detaylar daha belli değil” dedi.

Türkiye ve ABD arasındaki anlaşmayı DW Türkçe'ye değerlendiren Khalil, “Biz ve Türkiye arasında güvenli bölge olması için bir bölge belirlenebilir ve YPG buradan çekilebilir. Tabii bu bölge kentleri kapsamaz, sadece iki kent arasını kapsar ve orada uluslararası koalisyon güçleri olur. Tabii biz, burada bölgenin evlatlarından oluşan sınır koruma birliklerinin olmasını önerdik. Ayrıca ağır silahların ne olacağıyla ilgili ayrıntılar da var ve bunlar ileride tartışılacak” dedi.

Türkiye ve ABD arasında Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından sağlanan üç maddelik uzlaşmaya göre; Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için alınacak ilk tedbirlerin hızla uygulanması, güvenli bölgenin tesisinin birlikte koordine edilmesi ve yönetilmesi amacıyla Türkiye'de ortak operasyon merkezinin mümkün olan en kısa sürede kurulması ve güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönebilmeleri için her çabanın gösterilmesi kararlaştırıldı.